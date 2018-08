Plusieurs propriétaires ont trouvé des problèmes tels que des fondations fissurées, des murs qui suintent, des sous-sols et des garages moisis, et la présence de souris sylvestres, qui peuvent être porteuses d'un hantavirus rare qui peut causer des infections mortelles.

La Ville d'Ottawa a confirmé que des infractions au Code du bâtiment de l'Ontario ont été découvertes dans au moins neuf maisons du projet résidentiel Cardinal Creek. Cela signifie que les nouvelles maisons ne répondaient pas aux normes minimales en matière de santé et de sécurité.

Les propriétaires ont travaillé avec le constructeur, Tamarack Homes, la Ville et l'organisme provincial de réglementation Tarion pour effectuer les réparations nécessaires, mais c'est un processus lent.

Entre-temps, ils ne peuvent pas vendre leur maison et la plupart n'ont pas les moyens de vivre ailleurs en attendant les réparations. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes coincés ici , a déclaré Julie Bellefeuille, propriétaire d'une des maisons.

14 violations

De tous les foyers visités par CBC/Radio-Canada, celui des Bellefeuille semblait être dans le pire état. Le mari de Julie Bellefeuille, Marcel, et leurs deux enfants ont emménagé dans la maison nouvellement construite il y a deux ans.

Ils ont commencé à remarquer les problèmes dès qu'ils ont reçu les clés. Le premier jour dans la maison, il n'y avait pas d'eau chaude. Un réparateur a trouvé une valve manquante sur le réservoir et de l'eau dans l'isolation. Plus tard, la famille a remarqué une marche fissurée dans un escalier.

Les inspecteurs municipaux ont depuis constaté plus de 14 infractions au Code du bâtiment dans la maison des Bellefeuille, dont la valeur a chuté de plus de 100 000 $ depuis qu'ils ont emménagé, selon une évaluation de la Société d'évaluation foncière des municipalités (SEFM) demandée par le couple. L'évaluation a tenu compte de la qualité de la construction, a déclaré la SEFM.

Ça a été dur. Cela a été très frustrant, causant beaucoup d'anxiété et des nuits blanches. Julie Bellefeuille, propriétaire d'une maison du projet Cardinal Creek

Les Bellefeuille ont dépensé des milliers de dollars pour payer des ingénieurs et des inspecteurs privés. Ils ont consacré d'innombrables heures à faire des recherches et à écrire à la Ville, au constructeur et à Tarion.

Le processus est complètement brisé , a dit Mme Bellefeuille. Les gens ne devraient pas souffrir de cette façon.

Règlement offert par le constructeur

Tamarack Homes a refusé la demande d'entrevue de CBC/Radio-Canada.

Le promoteur a offert à la famille un règlement en espèces de 6000 $ au printemps dernier. L'offre n'a pas été faite pour réparer des torts, mais pour essayer de satisfaire notre client , selon une déclaration de la société envoyée par courriel.

Dans la déclaration, Michelle Taggart, directrice du développement de l'entreprise, a déclaré qu'il est extrêmement rare que le constructeur ait à traiter des plaintes continues de la part des clients.

Bien que certaines défectuosités soient normales dans les maisons neuves, Tamarack Homes effectue toutes les réparations raisonnables et continuera de le faire pour ses clients de Cardinal Creek, a indiqué Mme Taggart.

Mais la relation entre Tamarack Homes et les Bellefeuille est devenue difficile lorsque le couple a refusé de donner au constructeur un accès suffisant à la maison pour effectuer les réparations nécessaires, a-t-elle affirmé.

Les dossiers du couple montrent qu'ils ont ouvert leurs portes aux employés de Tamarack Homes pendant plus de 55 jours au cours des deux dernières années.

Les Bellefeuille ne sont pas les seuls

À quelques portes de la maison des Bellefeuille, William Hillier, 69 ans, qui lutte contre un cancer, a dit qu'il se bat aussi pour que Tamarack Homes répare sa nouvelle maison.

M. Hillier a raconté qu'il a découvert une grande flaque d'eau dans son sous-sol, le jour de Noël, lorsqu'il est allé chercher de la vaisselle supplémentaire pour le souper. Il a retiré l'isolant pour trouver une épaisse couche de glace sur le mur.

William Hillier a retiré l'isolant du sous-sol de sa maison, où il a trouvé une plaque de glace. Photo : William Hillier

Un entrepreneur privé a confirmé plus tard que les Hillier ont de la moisissure dans le sous-sol de leur nouvelle maison. M. Hillier, qui a récemment subi une intervention chirurgicale pour enlever sa vessie, a dit qu'il a passé une bonne partie de son rétablissement à faire des appels au sujet des réparations à faire dans maison.

L'épreuve n'est pas ce à quoi le couple s'attendait lorsqu'ils ont acheté leur résidence. C'est déjà assez dur de faire face à ce qu'il traverse. Il n'a pas besoin de ça en plus , a souligné Colinette Hillier.

William et Colinette Hillier ont également découvert des problèmes dans leur maison construite par l'entreprise Tamarack Homes. Photo : Radio-Canada/Laura Osman

Cinq autres propriétaires du quartier Cardinal Creek ont partagé leurs rapports d'inspection avec CBC/Radio-Canada, mais ont choisi de ne pas faire d'entrevues par crainte de voir la valeur de leur propriété baisser. Certains avaient également trouvé de la moisissure dans leur maison.

La Ville manque d'inspecteurs

D'après un gestionnaire à l'inspection des bâtiments à la Ville d'Ottawa, John Buck, il est inhabituel d'avoir autant de propriétaires dans le même quartier qui sont encore aux prises avec des manquements potentiels au Code du bâtiment des années après leur emménagement.

La Ville inspecte les nouvelles maisons à chaque étape de la construction pour s'assurer qu'elles respectent les normes du Code du bâtiment. Mais dans ces cas, les déficiences n'ont pas été prises en compte et les maisons ont obtenu des permis d'occupation malgré les problèmes.

Nos inspections sont à une étape représentative de la construction , a dit M. Buck. Notre personnel est présent 8 à 10 fois pendant la construction. Nous ne sommes pas là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Malheureusement, il faut parfois des erreurs pour que les gens apprennent de ces erreurs. John Buck, gestionnaire à l'inspection des bâtiments à la Ville d'Ottawa

La liste d'inspecteurs en bâtiments qualifiés de la Municipalité est actuellement en sous-effectif de 10 à 15 %. La Ville d'Ottawa s'efforce de pourvoir les postes vacants et elle collabore avec le Collège algonquin pour essayer d'offrir plus de possibilités sur place aux étudiants.

Le stress pour les familles est « phénoménal »

La Ville et Tamarack Homes commencent à faire des progrès dans de nombreuses maisons, mais le processus de mise en conformité peut être long et frustrant pour les familles, a précisé M. Buck.

Tarion, l'organisme mandaté par la province pour réglementer l'industrie de la construction résidentielle en Ontario et protéger les consommateurs, a confirmé qu'il travaille avec « une poignée » de propriétaires de Cardinal Creek pour appuyer leurs garanties de maisons neuves.

En règle générale, l'organisme de réglementation n'intervient que lorsque la relation entre le constructeur et le propriétaire de la maison se détériore, a déclaré une vice-présidente de Tarion, Siloni Waraich.

Les litiges sont rarement résolus rapidement. Siloni Waraich, vice-présidente à l'engagement des parties prenantes chez Tarion

Essayer d'avoir des conversations où toutes les parties se sentent à l'aise avec la résolution, en particulier le propriétaire, prend du temps , a dit Mme Waraich.

Selon Mme Waraich, il incombe au propriétaire de trouver et, dans certains cas, de prouver le problème. Cela peut signifier l'embauche d'inspecteurs indépendants, une proposition coûteuse pour de nombreux propriétaires.

Karen Somerville, présidente de Canadians for Properly Built Homes Photo : Radio-Canada/Laura Osman

La pression financière sur les familles est souvent horrible lorsqu'elles tentent de résoudre ces problèmes , a déclaré Karen Somerville, présidente de Canadians for Properly Built Homes, un groupe national de défense des droits des propriétaires-occupants.

Le stress que cela met sur les familles peut être phénoménal. Karen Somerville, présidente de Canadians for Properly Built Homes

Mme Somerville a dit qu'elle a travaillé avec des propriétaires qui se battent contre les constructeurs depuis une dizaine d'années pour résoudre les problèmes liés au Code du bâtiment. Ce n'est pas bien d'avoir des propriétaires qui tombent entre les mailles du filet , a-t-elle déclaré.