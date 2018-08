Avec les informations d’Émélie Rivard-Boudreau

Ce dernier obtient notamment ce mandat par l'importance du train dans l'histoire de sa municipalité.



Jean-Maurice Matte indique que le comité souhaite réfléchir et apporter des solutions pour améliorer le transport des personnes par train.



« Il y a des citoyens dans le corridor de l’autoroute 20 qui pourraient utiliser le réseau ferroviaire. Est-ce qu'on est optimal au niveau des fréquences, au niveau de l'intermodalité, au niveau des connexions avec les systèmes d'autobus, est-ce le RAM qui s'en vient ? C'est tout ça qui va être regardé », soutient-il.

Ce qu'il faut, c'est enlever des voitures et les camions sur les routes et utiliser le ferroviaire. On a quand même un réseau au-dessus de 6000 kilomètres au Québec. Jean-Maurice Matte

Le président de l'UMQ et maire de Drummondville, Alexandre Cusson, souligne que les solutions proposées par le comité seront transmises aux élus provinciaux et fédéraux.



« Ce n’est pas que l'affaire de Montréal ou de Québec. C'est l'affaire de l'ensemble des régions du Québec. Pour rejoindre nos régions, pour parler de transport interurbain, de mobilité régionale, le train, c’est drôlement intéressant. On va regarder les solutions, on n’a pas les réponses puisque le travail commence. Le provincial est impliqué, le fédéral est aussi beaucoup impliqué dans la question ferroviaire. Il y a une élection fédérale l'année prochaine. Ça nous permet d'amener le sujet en vue d'octobre 2019 », explique M. Cusson.



Le comité sur le transport ferroviaire travaillera donc sur trois axes, soit l'intermodalité, l'efficacité et la sécurité.