CHRONIQUE – Mardi matin, Facebook affirmait qu'aucune campagne de désinformation étrangère organisée ne visait le Canada. Mardi soir, Facebook annonçait le retrait de 652 pages et comptes liés à des tentatives d'influence iranienne et russe ayant pour cible l'Amérique latine, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Moyen-Orient. Mercredi, Radio-Canada a découvert que ce réseau lié à l'Iran avait utilisé des nouvelles sur des enjeux canadiens dans sa campagne de propagande.