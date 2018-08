La CDPQ Infra – une division de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) créée pour gérer les projets d’infrastructures – a conclu une entente avec la Banque d’infrastructure du Canada sur les modalités d’un prêt dont le taux d’intérêt s’élève à 1 % au début du projet, pour augmenter à 3 % en cours de route.

« Nous sommes très heureux d'accueillir la Banque de l'infrastructure du Canada comme partenaire dans le projet du REM, a déclaré le président et chef de la direction de CDPQ Infra, Macky Tall. Avec cet investissement de 1,28 milliard de dollars, le financement du REM est maintenant complété. La construction du projet progresse bien et s'intensifiera à l'automne. »

Le projet de train électrique léger de 67 km comptera 26 stations dispersées entre Brossard, le centre-ville de Montréal, l’ouest de l’île, Laval, Deux-Montagnes et l’aéroport Pierre-Elliott Trudeau.

« Nous sommes heureux de participer au financement de ce projet important d'infrastructure publique », a déclaré le président et chef de la direction de la Banque de l'infrastructure du Canada, Pierre Lavallée. « Le transport collectif est l'un des secteurs prioritaires que nous avons identifiés. Notre rôle est d'investir aux côtés du secteur privé et des investisseurs institutionnels, ainsi qu'auprès d'autres partenaires du secteur public, pour faciliter le développement de projets stratégiques comme celui du REM. »

L’ingénierie du projet et la construction des infrastructures ont été confiées au consortium formé par SNC-Lavalin, Pomerleau, Dragados Canada, Aecon et EBC, alors que la construction des trains a été octroyée à Alstom Transport Canada et SNC-Lavalin.