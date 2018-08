L’Arabie saoudite avait donné jusqu’au 31 août à ses ressortissants qui étudient au Canada pour rentrer dans leur pays, en raison de la querelle diplomatique qui oppose Riyad et Ottawa.

Les médecins résidents d’Halifax viennent d’obtenir un délai supplémentaire et pourront rester en Nouvelle-Écosse jusqu’au 22 septembre.

Environ un millier de médecins résidents saoudiens à travers le Canada ont reçu l'ordre de leur gouvernement de rentrer dans leur pays.

Il y en a au moins 59 médecins qui complètent présentement leur résidence à l’Université Dalhousie. Pour certains d’entre eux, ce délai supplémentaire arrive toutefois trop tard, car ils ont déjà été contraints d’abandonner leur programme d’études suite à la décision du régime saoudien, ou ont déjà quitté le Canada.

Le départ des Saoudiens pourrait retarder des chirurgies à Halifax

À Halifax, on craint que le départ des médecins résidents saoudiens entraîne l’annulation ou le report de chirurgies.

Andrew Warren, le doyen adjoint responsable des médecins résidents à l’Université Dalhousie, rappelle que l’institution accueille depuis longtemps des étudiants saoudiens dans son programme de médecine.

Ceux-ci ont grandement contribué au fil des années aux soins de santé dans la province, dit-il. Il espère que les relations entre le Canada et l’Arabie saoudite se normaliseront et qu’il sera de nouveau possible de compter sur ces étudiants.