« Le fardeau des lunchs » pèse lourd sur les épaules des parents, dit avoir constaté le PQ lors de consultations menées auprès des familles québécoises. Mercredi, le chef péquiste Jean-François Lisée a tenu une conférence de presse aux côtés de Véronique Hivon et de Carole Poirier dans la cuisine du candidat péquiste dans Verdun, Constantin Fortier, pour expliquer la teneur de cette promesse électorale.

En vertu du programme, tous les enfants du primaire du Québec se verraient offrir la possibilité de commander dans leur école un repas chaud le midi. Le coût du repas pour les familles dont le revenu annuel :

Le PQ déploierait cette mesure sur quatre ans pour un coût annuel estimé à 39 millions de dollars. Environ 250 000 enfants en bénéficieraient.

Il reviendrait aux organismes communautaires et aux cuisines collectives d'offrir ce service de traiteur subventionné par l'État. Le programme permettrait aussi l'achat de produits locaux, notamment maraîchers. « Notre but est d'avoir un vaste réseau d'économie sociale partout au Québec », affirme Carole Poirier, députée dans Hochelaga-Maisonneuve depuis 2008.

Cette initiative favoriserait la réinsertion de décrocheurs sur le marché du travail, par exemple. Le PQ considère que le programme permettra d'alléger la pauvreté, d'aider à la conciliation famille-travail-études et de favoriser la réussite scolaire. Car un enfant qui va à l'école le ventre vide risque à long terme de ne pas poursuivre ses études : « Il y a un lien clair entre les deux », affirme Véronique Hivon.