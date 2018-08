Livres, gommes à effacer et crayons ne sont quelques articles qui sont achetés chaque année par des enseignants afin de s'assurer que leurs élèves ne manquent de rien pendant l'année scolaire. C'est du moins la prétention du syndicat de l'enseignement de l'estrie (SEQ) qui estime que parfois, c'est même deux fois le montant qui leur est accordé qui est dépensé.

Récemment, les parents se sont plaints que les fournitures scolaires coûtaient cher, mais il ne faut pas oublier que les enseignants et enseignantes ont aussi des enfants. Ils ont à débourser pour leurs enfants et en plus, ils vont débourser pour les enfants des autres. On pense que c'est au gouvernement à combler ces besoins-là. Richard Bergevin, président du syndicat de l'enseignement de l'Estrie