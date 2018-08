Un texte de François Vigneault

Le maire de Bathurst, Paolo Fongemie, a confirmé l'information.

La Ville a reçu une communication durant l'été où est-ce qu'on peut recevoir un montant d'argent ou un remboursement jusqu'à un maximum d'un montant pour la destruction des derniers silos.

Le maire ne veut pas confirmer le montant de la subvention afin de ne pas nuire au processus d'appel d'offres.

Nous sommes à l'étude parce que c'est pas évident d'aller en appel d'offres pour détruire des structures sur un terrain qui ne nous appartient pas, côté légal, les assurances responsabilité , précise-t-il.

Raymond Robichaud, propriétaire de l'ancien site de Smurfit-Stone. Photo : Radio-Canada/François Vigneault

Rappelons que le propriétaire du site, Raymond Robichaud, a abattu trois des six tours de ciment jusqu'à maintenant. Le troisième silo est tombé il y a déjà un an, en août 2017. Il mentionne que c'est le ministère de l'Environnement, qui n'approuvait pas son plan de démolition, qui l'a empêché de poursuivre les travaux.

Raymond Robichaud affirme que la province accorde une subvention de 150 000 $ à la Ville plutôt qu'à lui parce qu'il a une facture d'impôts fonciers en souffrance.

Un propriétaire déçu

Il se dit déçu et estime qu'un tel montant serait suffisant pour lui permettre d'abattre les trois tours toujours debout.

Avec la démolition de toutes les tours, la valeur de la propriété va augmenter de beaucoup et ce serait plus facile de parler aux banques et d'attirer de nouveaux investisseurs pour continuer le développement du site , dit-il.

Raymond Robichaud ajoute qu'il a demandé une rencontre avec le conseil municipal de Bathurst pour discuter du dossier, mais que jusqu'à maintenant personne n'a retourné ses appels. Il n'entend pas permettre à des démolisseurs d'aller sur son terrain sans son autorisation.

Le projet de construction d'une station-service, d'un café et d'un lave-auto sur une partie de la propriété de l'ancienne usine Smurfit-Stone devrait être complété cet automne. Photo : Radio-Canada/François Vigneault

Le maire se dit quant à lui encouragé par la tournure des événements, d'autant plus que le projet de construction d'une station-service, d'un café et d'un lave-auto sur une partie de la propriété progresse à bon rythme.