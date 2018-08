Les sauveteurs et les premiers répondants ont tenté en vain de réanimer un Québécois de 43 ans après l'avoir sorti de l'eau, près du terrain de camping de Cavendish, peu avant midi vendredi.

Les conditions de surf sur la côte nord de la province étaient jugées modérées au début de la journée, mais elles étaient devenues dangereuses juste avant l'incident, selon Arja Romaniuk, coordonnatrice de la sécurité des visiteurs au parc national de l'Île-du-Prince-Édouard.

Chaque fois qu'il y a un incident grave dans le parc, nous nous réunissons pour parler de ce qui s'est passé et si nous pouvons faire quoi que ce soit pour améliorer nos services. Arja Romaniuk, coordonnatrice de la sécurité des visiteurs au parc national de l'Île-du-Prince-Édouard

Au moment de la noyade, les conditions de surf dans le parc national étaient affichées comme étant dangereuses sur des panneaux d'avertissement à l'entrée du parc et sur les plages. Des sauveteurs partageaient l'information avec les baigneurs, explique Arja Romaniuk.

Parcs Canada a émis un avertissement de vagues fortes par courriel et dans les médias sociaux en début d'après-midi, vendredi. Le parc national de l'Île-du-Prince-Édouard utilise également un système de messagerie texte pour envoyer un avis aux téléphones cellulaires des visiteurs qui choisissent d'utiliser le service.

Conditions plus dangereuses à la fin de l'été

Selon le personnel du parc situé sur la côte nord de l'île, les conditions de surf deviennent généralement plus dangereuses à la mi-août, car les vents se déplacent vers le nord-ouest et soulèvent des vagues plus hautes.

Arja Romaniuk dit qu'il n'est pas rare que les conditions de surf passent rapidement de modérées à dangereuses. Si une personne essaie d'aller dans l'eau, un sauveteur s'assure qu'elle est consciente des risques , ajoute-t-elle.

La direction de Parcs Canada à l'Île-du-Prince-Édouard indique que l'examen de ses protocoles d'alerte débutera d'ici quelques jours.