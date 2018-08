Le docteur Gary Allen Joseph Harding, ancien membre du corps professoral et vice-doyen de la faculté de médecine, a vu son permis médical suspendu six mois pour avoir tenté d’avoir une relation sexuelle « manifestement peu professionnelle » avec deux de ses étudiants en médecine.

L'année dernière, le professeur de jazz et musicien Steve Kirby a quitté l'université à la suite du dépôt d'un rapport d'enquête interne qui révélait que ce dernier avait, à plusieurs reprises, fait des commentaires à caractères sexuels inappropriés et eu des contacts sexuels avec des étudiantes.

« C’est vraiment difficile d’entendre ces nouvelles. Nous savons que l’université fait de gros efforts pour réduire ces incidents sur le campus, mais nous voyons encore trop de cas », affirme Vatineh Magaji, présidente d’un groupe d’étudiants qui fait la promotion de la culture du consentement sur le campus, Justice for Women Manitoba.

Un porte-parole de l’Université du Manitoba dit que l’établissement « condamne la violence sexuelle sous toutes ses formes et que sa première préoccupation est toujours de soutenir les victimes de violences sexuelles ».

Cependant, Sarah Bonner-Proulx, une membre du conseil d'administration de l'Association des étudiants de l'Université du Manitoba, veut que plus de gestes concrets au niveau administratif soient faits, comme la formation sur la « culture du consentement ».

« Ce serait fantastique de voir les membres du personnel de l’université suivre un tel cours pour s’assurer que les administrateurs et le corps professoral soient également formés sur ce genre de choses », affirme Sarah Bonner-Proulx.

Les étudiants suggèrent également qu'une politique interdisant les relations occasionnelles entre les étudiants et les enseignants serait bénéfique.

L’université dit examiner les suggestions.

Beaucoup d’étudiants se sentent incapables de parler puisqu’ils pensent que rien ne sera fait, et ils ne seront pas pris au sérieux ou ils ne seront pas crus Sarah Bonner-Proulx, membre de l'Association des étudiants de l'Université du Manitoba

« Il y a assurément une dynamique de pouvoir entre les étudiants et les professeurs », soutient Sarah Bonner-Proulx.

« C’est une question de confiance et de respect mutuel entre les deux et je pense que les professeurs doivent reconnaître qu’ils sont dans une situation d'autorité et qu’ils sont des gens que les étudiants respectent. Les étudiants souhaitent que les professeurs créent un environnement où ils se sentent en sécurité et approprié pour l’apprentissage », explique-t-elle.