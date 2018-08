Avec les informations de Tanya Neveu



Adèle Beauregard, qui est aussi conseillère municipale à la Ville de Ville-Marie, s'est adressée aux élus lors du conseil de la MRC mardi soir.



Elle souhaite que la MRC soit plus sévère envers les gens qui ne trient pas bien leurs matières résiduelles.



« Je me pose la question concernant l'inspection des bacs et des suites qui y sont données. Ça fait longtemps qu'il y a des billets de courtoisie émis. Ça fait un certain temps qu'on dit qu'on va resserrer la vis et qu'on va passer de la courtoisie à l'amende. C'est ce que je voulais vérifier, si la MRC était rendue là. La réponse c'est pas encore, mais bientôt »,



La MRC émet des billets de courtoisie depuis près de deux ans aux citoyens qui ne respectent pas la bonne gestion des matérielles résiduelles.



La préfète Claire Bolduc est d'avis qu'il faudra sévir davantage.



Elle attend toutefois les recommandations du comité en charge de ce dossier.