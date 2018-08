Ce statut permet d'empêcher toute exploitation des ressources naturelles sur la zone à conserver.

Ces deux cours d’eau font partie des dernières rivières intactes dans le sud du Canada et leurs bassins versants, comprenant un massif de forêts, forment une importante connexion avec la réserve aquatique Dumoine. Ces cours d’eau contribuent, ensemble, à effectuer des liens supplémentaires entre les forêts septentrionales et méridionales du Canada , précise la Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP) qui s'est réjoui de cette avancée.

Carte des aires protégées en Outaouais by Radio-Canada on Scribd

Pour John McDonnell, directeur général de la section Vallée de l'Outaouais de la SNAP, c'est un bon départ , mais les zones protégées restent limitées.

C'est certain que ce sont tout de même des aires protégées très longues et étroites, c'est certain qu'on aimerait voir quelque chose d'un peu plus grand , a commenté M. McDonnell. Dans une optique de changement climatique, c'est quand même intéressant d'avoir ces aires protégées.

D'anciennes forêts et des lacs pourraient être aussi protégés selon lui.

M. McDonnell souhaiterait aussi qu'une partie des investissements de Québec pour la conservation qui s'élèvent à 40 millions de dollars soient investis dans la région et servent à développer les aires protégées.

Le budget de l'environnement prévoit que des montants puissent mettre en marche ces projets d'aires protégées et ainsi réglementer et proposer des activités récréatives comme des sentiers de randonnées, de ski de fond, de raquette, ainsi que des circuits de canot-camping.

Les rivières sont bien connues pour la descente de rivières, mais les autres activités créatives sont très peu développées. [...] Ce sont des choses qui ne coûtent pas si cher à faire, mais ça apporte beaucoup à la communauté , a-t-il ajouté.

La SNAP souhaiterait aussi protéger le loup de l'Est.

Au niveau des mammifères, ce sont des territoires qui abritent le loup de l'Est ou le loup algonquin en Ontario, c'est un prédateur de haut niveau, que l'on souhaite avoir sur le territoire. On aimerait mener des études sur les trois bassins versants pour savoir si cette espèce-là peut s'établir de nouveau ou au moins maintenir sa présence , a-t-il expliqué.

Début du graphique (passez à la fin) La SNAP - section Vallée de l'Outaouais, félicite le gouvernement québécois pour son engagement à enrichir le réseau d'espaces protégés en Outaouais.https://t.co/e20MRascn0 pic.twitter.com/10tMmMWXrL — SNAP Québec (@snapqc) 20 août 2018 Fin du graphique (passez au début)

Peu de territoires protégés

La province est bien en deçà des objectifs mondiaux en termes de conservation du territoire.

La cible mondiale des pays du G7 est de 17 %. Le Canada en protège en moyenne 10 % et le Québec seulement 9 %.

Ailleurs dans le monde, l'Allemagne en protège 37 %, le Royaume-Uni 28% et la France 25 %, selon les chiffres de la SNAP de 2017. Autant d'exemples à suivre, croit Denis Charlebois, consultant en aménagement et en environnement.

En Allemagne, il y a des superficies vastes à leur niveau, mais qui sont quand même intéressantes à considérer, qui sont des superficies habitées qui font partie des aires protégées. On pourrait protéger le comté de Charlevoix par exemple pour la qualité de ses paysages à ce titre-là , a assuré M. Charlebois.

Les rivières Noire et Coulonge by Radio-Canada on Scribd

Avec les informations de Rachel Gaulin