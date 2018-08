La majorité des quartiers d’Edmonton comptent moins de 10 % de logements abordables, ce qui constituait l’objectif de la Ville jusque là. D'autres quartiers, comme McCauley et Kildare en ont plus de 30 %.

Les conseillers municipaux ont accepté mardi de faire passer la cible de la Ville à 16 %, dans l’espoir d’aider les plus pauvres à accéder aux logements plus facilement.

La Ville base son calcul sur le fait que près de 50 000 foyers dépensent plus de 30 % de leur revenu pour le logement. Selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement, plus de 20 000 familles dépensent même plus de la moitié de leur revenu pour se loger.

Campagne de communication

Comme certains résidents se montrent réticents quand des projets de logements abordables leur sont proposés, la Ville veut aussi investir 1,48 million de dollars pour des campagnes d’information.

« Souvent, quand nous travaillons avec des communautés pour expliquer un projet, indiquer qui le construira et à quoi ça va ressembler, les craintes disparaissent rapidement », justifie Cristel Kjenner, directrice pour le logement et l’itinérance à Edmonton.

Le maire Don Iveson salue le fait que la stratégie adoptée par le conseil municipal insiste sur la qualité des bâtiments, afin d'éviter de faire une différence entre les logements abordables et les autres.

« On ne veut pas des portes de pauvres et des portes de riches, dit-il, on veut simplement des portes et un toit au-dessus de la tête des gens. »