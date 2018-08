La mairesse de l’arrondissement de Montréal-Nord, Christine Black, s’est opposée au nouveau règlement adopté mardi par l’administration de la mairesse de la métropole québécoise, Valérie Plante.

« Avec le règlement actuel, nous on est convaincus que ça pourrait se reproduire », a déclaré Mme Black en entrevue à RDI Matin. « Elle [la mairesse] l’a dit elle-même que les situations avec des chiens agressifs peuvent se reproduire à Montréal ou ailleurs. Dans ce contexte-là, on a voulu envoyer un message très clair [à la mairie]. »

Mme Black estime que l’ancien règlement, adopté par l’administration du maire Denis Coderre, constituait une meilleure protection contre les chiens potentiellement dangereux. « À terme, avec [l’ancien] règlement, ça faisait en sorte que les chiens de type pitbull n’étaient plus sur l’île de Montréal », explique-t-elle.

Son arrondissement a tenté d’interdire ce type de chien, mais il s’est heurté à la résistance populaire. « On a essayé de le faire de notre côté, mais ça n’a pas fonctionné, les gens ont été très réactifs. », confie-t-elle. « Québec a aussi tenté de le faire, mais lui aussi a dû reculer, ça a été difficile ».

« Il faut continuer ce débat-là au Québec, poursuit la politicienne, pour faire en sorte de trouver des solutions pour que l’être humain prime. »

Je ne pense pas que la solution est facile à trouver, mais en tant que société on se doit de le faire et l’administration Plante va devoir aller dans ce sens-là. Christine Black

L'arrondissement de Montréal-Nord signifiera l'ordonnance d'euthanasie du chien à la grand-mère des enfants blessés, qui avait la garde du pitbull, au cours de la journée. Par contre, l'animal ne sera pas euthanasié avant la fin août.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) doit mener des tests sur le chien dans le cadre de son enquête et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAC) doit déterminer si l’animal a la rage avant de procéder à son euthanasie.

L'arrondissement a choisi de ne pas procéder à une évaluation comportementale du chien, puisqu'il avait déjà mordu par le passé.

Temporairement hébergé par une dame de 62 ans, le chien a attaqué deux enfants de la même famille dans un intervalle de quelques heures dimanche à Montréal-Nord.

Une fillette de 4 ans a subi plusieurs blessures à la tête. Elle a dû être hospitalisée et a reçu 16 points de suture, selon le SPVM. Plus tard dans la journée, le même chien a récidivé et a attaqué un garçon de 7 ans qui a subi une grave fracture ouverte au bras.

Avec des informations de Geneviève Garon