Un texte de Brigitte Dubé, avec les informations de Philippe Grenier

Si Lise Deveau et Claude Leblanc laissent leurs fenêtres ouvertes le matin, en milieu d'après-midi, ils constatent que la poussière s'est infiltrée partout à l'intérieur de leur résidence.

La poussière s'infiltre partout dans les maisons. Photo : Radio-Canada/Philippe Grenier

Lise Deveau en a assez. On peut pas sortir dehors, on peut pas profiter de l'extérieur, ma végétation, mes aménagements, c'est tout en train de mourir. On a beau appeler à la Municipalité, faire des plaintes, on rit de nous carrément .

Elle et son conjoint demeurent là où le chemin en asphalte prend fin et devient un chemin de terre vers la plage de Sandy Hook.

Il passe ici, l'été, entre 200 à 300 voitures par jour. Ça roule comme une piste de course ici. Quand le vent est sur le côté de la maison, imagine la poussière, c'est complètement fou! Tu ne peux pas vivre de même. Lise Deveau et Claude Leblanc, résidents de Havre-Aubert

Ils ont acheté leur maison en 2004, mais les problèmes avec la poussière ont débuté en 2015 lors de la décontamination de la plage.

[En 2004] l'asphalte descendait 15 pieds plus bas, la poussière qui montait allait plus à côté, c'est pas si pire, mais les camions ont passé [en 2015] et ont tout détruit l'asphalte , raconte Lise Deveau.

La poussière est si abondante qu'elle se réfugie, à l'occasion, l'été, dans leur roulotte à l'arrière. Les échafauds de M. Leblanc sont montés pour peindre la maison, mais la poussière l'empêche de donner son premier coup de pinceau.

Lise Deveau et Claude Leblanc devant leur maison Photo : Radio-Canada/Philippe Grenier

La plage de Sandy Hook, connue aussi comme la plage du Bout du banc, est un endroit prisé des locaux et des touristes. Environ 20 000 personnes s'y regroupent chaque année pour le Concours des châteaux de sable.

Une période durant laquelle leur voisin, Gerry Cormier, doit laver ses fenêtres, tellement il y a de la poussière.

Sans vouloir trop utiliser l'eau parce qu'il faut faire attention parce qu'il y a plus de gens sur les Îles, je suis pris. Je veux me garder propre, fait que temps en temps je suis obligé d'arroser pour nettoyer mes fenêtres et ma galerie qui se remplit de poussière.

Gerry Cormier Photo : Radio-Canada/Philippe Grenier

Ce dernier se dit attristé que la Municipalité n'ait pas poursuivi l'asphalte. Il restait pas grand-chose. Il restait un quart de mille et ils étaient rendus , ajoute-t-il.

Ces contribuables réclament des changements. Ils aimeraient qu'on installe des dos-d'âne ou des panneaux pour faire ralentir les conducteurs. Ils voudraient aussi que la Municipalité achète un camion pour arroser les routes comme la leur.

La Municipalité à mis l'équivalent de « deux-trois cuillérées à soupe » d'abat-poussière devant leur maison, selon Claude Leblanc.

Explications de la Municipalité

Serge Rochon, directeur général de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine Photo : courtoisie Jason Pongracz

La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine se dit consciente du problème. Selon le directeur général, Serge Rochon, le budget pour étendre de l'abat-poussière sur les chemins de gravier a presque doublé et s'établit maintenant à 50 000 $. Les chemins de graviers à entretenir aux Îles représentent 60 kilomètres.

Il faut épandre l'abat-poussière dans des conditions particulières. Il faut que ce soit après la pluie et il faut s’assurer qu’il n’y aura pas de pluie la nuit suivante parce que ça va disparaître. Serge Rochon, directeur général de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

On a fait trois interventions sur le Chemin du sable, mais il faut comprendre qu’on est en période très sèche , ajoute-t-il. Les effets de cet épandage peuvent se prolonger jusqu’à 10 jours, dans le meilleur des cas.

Une route de gravier aux Îles Photo : Radio-Canada/Philippe Grenier

Et comme les touristes ont tendance à rouler vite, les résidents réclament des dos-d’âne. M. Rochon estime que ce n’est pas la meilleure solution. D’abord, ça nous empêche de passer la niveleuse, soulève-t-il. Je me suis renseigné et j’ai vu que d’autres municipalités qui en avaient installé les retirent parce que les gens accélèrent entre les dos-d’âne et ça crée encore plus de poussière.

Selon M. Rochon, la Municipalité envisage de faire un bilan des effets de la saison touristique cet automne. Il y a d’autres problèmes, comme du camping un peu partout sur les plages.

Des résidents de L’Île-d'Entrée doivent aussi vivre avec les effets de la poussière. Des insulaires de la petite communauté anglophones réclament des changements aussi pour diminuer la poussière laissée par leur chemin de gravier. M. Rochon indique qu'une opération d'épandage est prévue dans les prochains jours.

Par ailleurs, le directeur général est revenu sur le cas des chemins en état lamentable, dénoncé ce printemps. Il a précisé que les employés municipaux ont beaucoup travaillé pour les améliorer.