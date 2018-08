La ville de Saskatoon sera durant les prochains mois sous la loupe d'un groupe de chercheurs, aux côtés des villes de Montréal, Vancouver et Victoria. L'équipe de recherche INTErventions urbaines, Recherche-Action, Communautés et sanTé (INTERACT) tentera de déterminer les effets de nouvelles infrastructures urbaines sur la santé physique et mentale.