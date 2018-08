Plusieurs manifestations auront lieu un peu partout au Québec, dont à Rouyn-Noranda devant les bureaux du ministre régional Luc Blanchette.

Le syndicat précise que ce moyen de pression vise « le gouvernement et non l'employeur », afin qu'il donne le mandat à la direction de la SAQ de « régler la négociation avec ses employés ».



Les employés de la SAQ avaient débrayé le 17 juillet. Les cadres avaient ouvert une soixantaine de succursales vers midi.



La question des horaires est au cœur du litige entre les deux parties.



Les syndiqués réclament une amélioration de la conciliation travail-famille-études et la diminution de la précarité d'emploi.



L'employeur demande plus de flexibilité à ses employés. Il souhaite avoir un maximum de salariés disponibles en tout temps, tout en diminuant le nombre d'heures.