Un texte de Jean-François Deschênes

Les syndiqués quant à eux, affiliés à la CSN, vont interpeller le gouvernement pour qu'il dénoue l'impasse. Les 5500 employés sont sans contrat de travail depuis mars 2017.

La question des horaires est au cœur du litige entre les deux parties. Les syndiqués réclament aussi une diminution de la précarité d'emploi ainsi qu'une amélioration de la conciliation travail-famille-études.

La diminution de la précarité d'emploi est également un enjeu important selon la présidente de la CSN du Bas-Saint-Laurent, Nancy Legendre, qui rappelle qu'environ 70 % des travailleurs sont à temps partiel, un nombre beaucoup trop important selon elle. Ça prend environ une douzaine d’années pour obtenir un poste régulier. Alors, la réalité, c’est qu’on se ramasse avec des gens qui sont au bout du téléphone et qui attendent que le téléphone sonne.