Dès le mois de septembre, une rencontre est prévue afin d'établir des pistes de solutions pour améliorer ce tronçon qui fait l'objet de plaintes depuis un bon nombre d'années. Dans un communiqué provenant de la députée de Richmond Karine Vallières on peut lire que le ministère est prêt à soutenir les élus dans l'élaboration d'un plan visant à réparer la route 257.

Les plans et devis sont presque terminés, les acquisitions de terrain sont en cours, etc. En cette fin de mandat pour moi, je suis vraiment émue. C’est un important legs; non seulement pour la réfection de la route, mais pour la philosophie de penser en dehors du cadre pour trouver des solutions. Karine Vallières, députée de Richmond

La députée de Richmond, Karine Vallières pose en compagnie d'élus aux abords de la route 257. Photo : Photo fournie

Rappelons que la route 257 a été remise aux municipalités dans les années 1990. Les maires de La Patrie, Weedon, Scotstown, Hampden et Lingwick s'étaient même engagés à défrayer 10 % des coûts des travaux qui sont évalués à près de 30 millions de dollars.

Dans un communiqué du bureau ministère des Transports , de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports on peut lire « qu'une aide financière additionnelle pourrait être accordée en considérant les particularités de vos

communautés locales et les disponibilités budgétaires. »