Le rapport d’enquête critique le gouvernement fédéral parce qu’il n’a pas de politique nationale sur le sauvetage de baleine. L’équipe de sauvetage de baleine de Campobello, dont faisait partie M. Howlett, avait dénoncé ce problème.

Le MPO décide qui peut s’approcher de baleines dans les eaux canadiennes en exerçant son pouvoir exclusif d’accorder des permis et des licences, selon le rapport d’enquête. Le ministère est responsable de veiller sur ses employés, les bénévoles et les baleines empêtrées dans des engins de pêche, ajoute-t-on.

Joe Howlett était à bord d’un bateau du MPO qui tentait de secourir une baleine noire noire le 10 juillet 2017. Il a réussi à couper le cordage dans lequel la baleine était empêtrée. Immédiatement après, le mammifère marin a donné un coup de queue qu’il l’a atteint.

Il n’est pas clairement établi que Joe Howlett aurait survécu s’il avait porté un casque protecteur. Le passage du rapport portant sur ses blessures est caviardé.

Mais Philip Hamilton, chercheur à l’Aquarium de la Nouvelle-Angleterre qui a été témoin du drame, a déjà qualifié de catastrophiques les blessures de M. Howlett.

Douze baleines noires de l’Atlantique Nord ont été trouvées mortes dans les eaux canadiennes en 2017. Il s’agit d’une espèce protégée. Le gouvernement fédéral a imposé des restrictions à la pêche et aux bateaux pour prévenir d’autres morts prématurées de baleines.

Joe Howlett utilisait une perche munie d'une lame pour couper les cordages nuisant aux baleines. Photo : Institut canadien des baleines/Aquarium de la Nouvelle-Angleterre

Joe Howlett était un bénévole, mais l’enquête en vertu du Code canadien du travail a été lancée parce que l’accident s’est produit sur un bateau du MPO, qui est considéré comme étant un lieu de travail du fédéral.

L’enquête s'est conclue en décembre dernier. Le fédéral a toutefois refusé d'en dévoiler les conclusions en disant à CBC de faire une demande d’accès à l’information au ministère de l’Emploi et du Développement social.

Il a fallu cinq mois au ministère pour répondre à la demande et donner un exemplaire du rapport, mais plusieurs passages dans le document sont caviardés.

Le MPO a manqué à des obligations en vertu du Code canadien du travail, peut-on lire dans le rapport. Cela comprend l’obligation de s’assurer que chaque personne ayant accès au lieu de travail, en l’occurrence le bateau du MPO, dispose de l’équipement et des vêtements protecteurs requis.

Il y aura toujours des risques, selon le rapport d’enquête

Pour se conformer au Code canadien du travail, le MPO doit faire une analyse de risques pour les sauveteurs qui tient compte des espèces à secourir et des divers engins de pêche qu’il faut couper.

Le ministère dispose d’une procédure de travail sécuritaire en matière de sauvetage d’animaux, reconnaît le rapport, mais ce document général de six pages porte sur tous les animaux marins, des petites tortues jusqu'aux baleines.

La baleine noire de l'Atlantique Nord no 4123 a heurté Joe Howlett après que ce dernier l'a libérée d'un engin de pêche. Photo : Aquarium de la Nouvelle-Angleterre

Un document de six pages risque de ne pas couvrir toute la complexité de ces activités et risque de ne pas décrire adéquatement la procédure nécessaire pour dépêtrer de grands animaux marins, selon les enquêteurs.

Ils recommandent plus de recherche pour améliorer les procédures et l’équipement protecteur des sauveteurs. Ils ajoutent qu’il y aura toujours des risques pour ceux qui travaillent si près de baleines.

Le MPO s’appuie sur des bénévoles pour sauver des baleines

Le rapport recommande aussi un programme national en matière de sauvetage de baleines en difficulté.

Le long de la côte ouest, ce sont des employés du MPO qui font ce travail, mais le long de la côte est, le MPO reste « à l'écart du processus » et laisse ce travail à des volontaires non rémunérés qui font partie d’organisations non gouvernementales. C’était le cas de Joe Howlett.

Le MPO s’est engagé à se conformer à toutes les recommandations des enquêteurs d’ici le 12 janvier 2018. Le ministère s’est aussi engagé à faire une enquête sur les causes de l’accident, mais son enquête n’a pas été rendue publique non plus.

L'équipe de sauvetage de baleines de Campobello en action Photo : Gracieuseté de Neil Green

Personne au MPO n’était disponible pour une entrevue mardi. Le ministère des Transports du Canada, qui a fait l’enquête, n’a pas accordé d’entrevue non plus.

Le fédéral a levé cette année l’interdiction de mener des opérations de sauvetage de baleines empêtrées. Il avait interdit ces opérations après l’accident de Joe Howlett. L’équipe de sauvetage de Campobello a libéré une baleine en difficulté en juillet, la première depuis la mort de M. Howlett.

Le fédéral a promis au même moment 1 million de dollars de plus par année aux groupes de sauveteurs de mammifères marins, dont celui de Campobello. Dans le passé, cette équipe dépensait presque tout l’argent reçu du fédéral pour de l’assurance et elle faisait une bonne partie de son travail à bord de deux bateaux vieillissants loués du MPO.

Personne à l’équipe de sauvetage de baleine de Campobello n’était disponible pour une entrevue.

D'après un reportage de Karissa Donkin