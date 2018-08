Ils veulent ainsi donner leur appui à un médecin qui travaille dans la région depuis plus de 30 ans, le Dr Brian Ferguson, qui a menacé de démissionner pour protester contre ses conditions de travail.

Le Dr Ferguson suit 3000 patients et doit régulièrement faire des quarts de travail à l’urgence de l’hôpital d’Amherst, en plus de ses heures de bureau.

Il y a un manque criant de médecins à l’hôpital, dénonce-t-il. « Il ne reste plus que trois chirurgiens. Dieu merci, l’une des trois a écourté son congé de maternité et travaille maintenant tous les deux jours [...] Il ne nous reste [par ailleurs] plus qu’un interniste. »

Le Dr Ferguson a interpellé le gouvernement provincial qui lui a offert une rencontre avec le ministre de la Santé Randy Delorey. Il a d’abord refusé, mais dit maintenant qu’il est prêt à le rencontrer après le ralliement de mercredi.

La culpabilisation [des médecins] a ses limites. Après un bout de temps, ils vont simplement décider de partir. Le Dr Brian Ferguson

Il a une liste de griefs à donner au gouvernement. Ils concernent entre autres ses efforts de recrutement et la rémunération des médecins.

Des efforts de recrutement plus grands

Le comté de Cumberland fait partie de la zone nord de la régie provinciale de la santé. La régie juge que le recrutement dans cette zone doit faire l'objet d'efforts particuliers.

Dans une déclaration écrite, le ministère de la Santé affirme que des progrès sont réalisés en la matière, même s’ils sont lents. Un comité régional sur le recrutement a été formé et des leaders communautaires en font partie.

Le ministre de la Santé, Randy Delorey, s'est dit prêt à rencontrer le Dr Ferguson pour discuter de ses griefs. Photo : CBC

Toutefois, des résidents du comté de Cumberland affirment qu’ils ne voient pas le résultat de ces efforts.

« Nous sommes en situation de crise, lance Don Tabor, de Springhill. Personne ne nous écoute! »

Il a l’intention de participer à la manifestation mercredi après-midi. Les gens de la région, dit-il, s’inquiètent des fermetures fréquentes de l’urgence des petits hôpitaux et de la perte de services qu’entraîne la pénurie de médecins.

« Il faut commencer à traiter les médecins avec plus d’humanité, dit-il. Ces hommes et ces femmes se dépensent corps et âme pour tenter de préserver nos acquis. »

Avec les renseignements de Carolyn Ray, CBC