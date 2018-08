Le Parti conservateur uni (PCU), de son côté, a choisi Sonia Savage, directrice principale des politiques et des affaires réglementaires à l’Association canadienne de pipelines d’énergie, pour la même circonscription.

Le parti pense que l'avocate spécialisée en environnement et en énergie a de bonnes chances de vaincre la députée en place.

Jansen sera absolument grillée! Sonia Kont, une bénévole du PCU.

Vague politique

Alors qu’elle réfléchissait encore à se présenter à la tête du PPC, Sandra Jansen a annoncé, en juin 2016, qu’elle quitterait le parti si Jason Kenney en devenait le chef.

La seule femme députée du parti de l’époque abandonne finalement cette course, comme le parti, quelques mois plus tard, regrettant le harcèlement et l'intimidation des partisans du candidat adverse.

Elle rejoint alors le Nouveau Parti démocratique (NPD) et intègre le cabinet ministériel du gouvernement Notley, dès octobre 2017.

La députée de Calgary, Sandra Jansen, devient la ministre des Infrastructures dans le cabinet de Rachel Notley. Photo : Radio-Canada



Et les nommés sont...

Si de nombreuses nominations ont été annoncées ces derniers mois au sein du PCU, celles du côté néo-démocrate se sont faites plus éparses.

Son secrétaire provincial, Roari Richardson, parle de « nominations méthodiques et réfléchies. »

Nous ne voulions pas nous précipiter pour être sûr d’utiliser [ces nominations] comme un outil rassembleur, d’engagement des membres, de collecte de fonds, avec de moments de célébrations pour les personnes nommées. Roari Richardson, secrétaire provincial du NPD

Quatre des 54 membres du caucus néo-démocrate ont annoncé qu'ils ne se représenteront pas : le ministre des Transports, Brian Mason, le député provincial de Calgary-Northern Hills, Jamie Kleinsteuber, le député provincial de Calgary-Acadia, Brandy Payne et la députée provinciale de Calgary, Stephanie McLean.

Dix-huit députés néo-démocrates doivent encore s'inscrire en tant que candidats à l'investiture auprès de Élections Alberta.

À l’exception de Brian Mason, tous les membres du cabinet de Notley sont candidats à la réélection.

La prochaine élection provinciale est prévue au printemps 2019.

D'après les informations de Michelle Bellefontaine, CBC.