Un texte de Julie Marceau

« Un slogan, ça sert d'étincelles pour générer des émotions, c’est une première impression, une synthèse de la proposition du parti », explique le stratège en communication et spécialiste en gestion de crise chez Tesla RP, Louis Aucoin.

Selon lui, les slogans « Maintenant » de la Coalition avenir Québec (CAQ) et « Populaire » de Québec solidaire (QS) ont le mérite d’être clairs tout en caractérisant bien le parti.

« C’est autoréférentiel, dit-il. Chez QS, on se définit par la classe populaire. Ils font référence à eux-mêmes. »

Du côté de la CAQ, il y a l'idée que le temps est venu pour le parti de prendre le pouvoir. « Il y a une référence au fait d’être passé proche du pouvoir et de dire "maintenant, on va être élus" », souligne M. Aucoin.

Bernard Motulsky, titulaire de la Chaire de relations publiques et de marketing à l'Université du Québec à Montréal (UQAM), estime que les slogans qui appellent à l’action, comme celui de la CAQ, ont l’avantage de « mobiliser ».

Il donne en exemple le slogan électoral du président américain Donald Trump : « Make America Great again ».

« Le message est de dire : votez pour nous. C’est maintenant ou jamais », résume M. Motulsky.

« Il faut comprendre comment ça se créer, un slogan. Les partis font des groupes de discussions avec des électeurs, avec des membres du parti », explique Thierry Giasson, professeur au département de sciences politiques et directeur du groupe de recherche en communication politique à l'Université Laval.

On écoute les gens et on retient les expressions qu’ils utilisent lorsqu'ils pensent au parti. Thierry Giasson,, directeur du groupe de recherche en communication politique à l'Université Laval

Selon Thierry Giasson, un mot-clé peut être très utile s’il est bien exploité. « Un slogan, ça n’existe pas en vase clos. Un seul mot facilite le travail de déclinaison [...] et ça se transforme en hashtag, en mot-clic. Ça se décline instantanément sur le numérique », ajoute-t-il.

« Sérieusement », un slogan plus risqué?

Les quatre analystes consultés par Radio-Canada estiment que le slogan péquiste est plus risqué.

« Le problème, c'est que les libéraux ont travaillé sérieusement. Si tu te présentes contre Donald Trump, là tu peux dire "sérieusement" », estime Louis Aucoin.

Bernard Motulsky est également surpris de cette stratégie. « J’ai du mal à voir l'argumentaire derrière. Ils ont amorcé une campagne d'autodérision. Quand on dit "sérieusement", c'est qu'on veut être pris au sérieux. »

Tous soulignent néanmoins que les mots-clés choisis par le PQ, la CAQ et QS ont l’avantage d’être faciles à retenir. « Un slogan, on s'en rappelle, on se le répète, c'est le langage quotidien, c’est un "ah ha! Familiprix!" qui sert à mieux identifier un parti », note Bernard Motulsky.

« Pour faciliter la vie des Québécois », un bon slogan?

Le slogan qui a le moins de « punch », selon les analystes, est celui du Parti libéral. Plus « traditionnel », il a ses avantages et ses inconvénients.

« Il a le mérite de donner de la place au parti pour s'expliquer. Oui, on reste dans le traditionnel, mais comme disait Jerry Seinfeld: "Parfois, le chemin le moins voyagé est moins voyagé pour une raison" », rappelle Louis Aucoin.

« Et synthétiser à un mot, c’est aussi se mettre un peu à côté du débat, éviter la prise de position », ajoute-t-il.

De l'avis de Thierry Giasson, le slogan libéral permet au parti de mettre en valeur son bilan, mais laisse à penser qu'on doit « encore faciliter la vie des Québécois ».

« La proposition du Parti libéral n'est pas révolutionnaire, mais au moins elle a le mérite d'être une proposition claire », croit pour sa part le spécialiste de l'image et professeur associé à HEC Montréal, Jean-Jacques Stréliski.

Synthétiser des choses à un seul mot, ça me paraît un peu prétentieux. Jean-Jacques Stréliski, professeur associé à HEC Montréal et spécialiste de l’image

« Un mot-clé, ça se récupère sur les médias sociaux avec des points d'interrogations, d’exclamations, mais je suis un peu déconcerté comme communicateur de voir la facilité avec laquelle on s'est lancé là-dedans. On est loin du "Yes We Can" d'Obama, qui était un appel à la mobilisation, un appel à une cause », lance Jean-Jacques Stréliski.

Thierry Giasson n’est pas de cet avis : « Le slogan, c'est un ralliement qui permet de mettre en avant le thème central de sa campagne, l'identité qui le démarque, et je pense qu'on peut très bien le faire par un mot ».

À savoir lequel de ces slogans est le meilleur, M. Giasson estime qu'il n'y a pas à trancher. « Ils ont tous été choisis en fonction de la recherche faite par les partis. Les partis ne s'adressent pas à toute la population, ils s'adressent à certains électeurs, le slogan doit les rassurer, doit leur parler. »