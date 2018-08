Plus de 500 participants de 22 pays prennent part à l’événement qui compte six courses en autant de sites différents dans la grande région de Whitehorse.

Les participants enregistrent avoir atteint une destination sur leur carte par un témoin électronique. Photo : Radio-Canada/Philippe Morin

La course d’orientation consiste à trouver des points géographiques dans un ordre précis à l’aide d’une carte et d’une boussole. Ces destinations sont marquées d’un drapeau rouge et blanc sur le terrain et un dispositif électronique pour permettre aux compétiteurs d’y enregistrer leur présence.

Topographie et végétation

Les secteurs sont choisis non pas en fonction du paysage, mais plutôt en fonction de la topographie et du terrain.

La très grande majorité des quelque 500 participants proviennent du Canada et des États-Unis, les autres d'Europe. Photo : Radio-Canada/Philippe Morin

La compétitrice yukonnaise et bénévole Pia Blake pratique la course d’orientation depuis l’âge de 12 ans et participe à des événements internationaux régulièrement.

Elle affirme que la région de Carcross par exemple est particulièrement intéressante.

On veut une carte vraiment intéressante. Le désert de Carcross a beaucoup de petites collines et de forêt. Ça change partout et c’est vraiment un endroit intéressant à visiter. Pia Blake, compétitrice du Yukon

L’athlète danois Lars Klogoord apprécie ce sport qui le force, dit-il, à mettre au défi son corps autant que son esprit.

Il faut trouver son chemin, le bon chemin, le plus rapidement possible et c’est parfois difficile. Il ne s'agit pas juste de courir, il faut aussi utiliser son cerveau et c’est ça qui est plaisant à propos de la course d’orientation. Lars Klogoord, compétiteur du Danemark

Un incendie de forêt à l’horizon

Les coureurs ont toutefois été accueillis par la fumée de l’incendie de Windy Arm près de Carcross lors de la compétition de mardi.

Les compétiteurs du Championnat nord-américain de course d'orientation ont dû composer mardi avec la fumée de l'incendie de Windy Arm près de Carcross. Photo : Radio-Canada/Philippe Morin

Les autorités prévoyaient en outre que le brasier de 1250 hectares augmente d’intensité cette même journée en raison des vents.

La fumée toutefois n’a été que perceptible à l’oeil, les vents poussant les particules loin du site de la course.

Le championnat propose également des courses dans la catégorie junior pour les adolescents. Photo : Radio-Canada/Philippe Morin

Avec les informations de CBC/Philippe Morin