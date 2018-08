Piper Stretten-McLaren et sa petite amie Jaeda Pander-Stowe font partie du nombre grandissant de fans du rappeur frustrés par cette annonce de lundi.

Les détenteurs de billets de ce qui devait être le premier arrêt au Canada de la tournée d'Amérique du Nord de Drake ont appris que cette annulation était attribuable à « des circonstances » hors du contrôle des organisateurs Live Nation Ontario.

« Je suis fâché. C’est frustrant. On s’attendrait à ce qu’ils soient préparés après 11 jours de délai, mais là ils ont besoin d’un autre », s’énerve Piper Stretten-McLaren. « Pourquoi commencer une tournée en n’étant pas préparé? »

Piper Stretten-McLaren et sa petite amie Jaeda Pander-Stowe disent avoir économisé pendant six mois pour venir voir Drake à Toronto. Photo : Radio-Canada

Lui et son amoureuse ont économisé pendant six mois pour se permettre une telle escapade à Toronto. La mère de Piper, Lisa Stretten, leur a offert les billets du 10 août.

« Ça m’a brisé le cœur de devoir leur dire qu’ils ne verraient pas le spectacle après avoir volé vers Toronto. Ils avaient travaillé si fort, à faire du temps supplémentaire, à économiser des sous », raconte Lisa Stretten.

Au lieu de revenir à Regina pour repartir à Toronto 10 jours plus tard, le couple a décidé de prolonger son séjour dans la capitale ontarienne.

« On devait payer pour réorganiser nos vols, on devait trouver un nouvel Airbnb, assumer le coût des repas pendant presque deux semaines et payer pour les taxis », raconte Piper Stretten-McLaren.

Remboursement impossible

La plateforme Tickets Online, sur laquelle Lisa Stretten a acheté les billets, ne permet aucun remboursement, sauf en cas d’annulation du concert.

Or dans ce cas, il était seulement reporté.

Lisa Stretten a offert les billets du concert de Drake à son fils Piper Stretten-McLaren et sa petite amie Jaeda Pander-Stowe. Photo : Radio-Canada

La mère de Piper Stretten-McLaren admet que c’était une erreur de cliquer sur le premier lien qui est apparu durant sa recherche.

« J’aurais dû mieux regarder, mais j’ai appris ma leçon », dit-elle. « Je ne vais plus acheter de billets hors de la province, à part en Alberta, où il y a des lois contre les tiers vendeurs. »

Les concerts du 21 et 22 août à l’aréna Scotia Bank sont toujours prévus, mais aucune date n’a encore été déterminée pour remplacer celui du 20 août.

Après tous ces problèmes, Jaeda Pander-Stowe dit qu’elle n’en tiendra pas rigueur à Drake, tant qu’il rend justice à ses fans.

« Fais-toi juste pardonner par les gens. Je suis sûre que nous ne sommes pas les seuls qui ont eu cette expérience donc pour tous ceux pour lesquels tu peux le faire, fais-toi pardonner », déclare-t-elle à l’attention de Drake.