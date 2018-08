Un texte de Thomas Deshaies

Rappelons que le SPVM avait été mandaté pour enquêter sur les allégations de citoyens autochtones à l'encontre de policiers, dans la foulée de la diffusion du reportage d'Enquête.

L'histoire de l'Anichinabée Roxanne Mianscum-Lizotte a retenu l'attention mardi. La sergente-détective Ann Ménard a expliqué le processus d'enquête concernant trois événements distincts s'étant produits à Val-d'Or, impliquant Mme Mianscum-Lizotte et un policier de Val-d'Or.

Mme Mianscum Lizotte dénonce des comportements totalement inappropriés de ce policier envers des Autochtones. Elle mentionne notamment avoir été témoin d'un cas de brutalité policière. Dans la soirée, des policiers cognent à la porte. Le policier informe C (une des personnes présentes) que la musique est très forte. Le policier 19 saisit C au cou et l'amène au sol , a résumé la détective Ann Ménard du témoignage de Mme Mianscum-Lizotte.

Complexité des enquêtes

La majorité des sergents-détectives qui ont témoigné au courant des dernières semaines à la Commission Viens ont fait état de la complexité à mener à terme les enquêtes. Les événements se seraient produits il y a plusieurs années et les témoins sont réticents à prendre la parole.

C'est le cas de Roxanne Mianscum-Lizotte, qui était étudiante en technique policière au moment des faits allégués. Je pense qu'elle a un conflit intérieur au niveau du futur, c'est la crainte de représailles , a témoigné la sergente-détective Ann Ménard.

Dans certains cas, les sergents-détectives sont aussi confrontés à des témoignages contradictoires ou des imprécisions. Ceci étant, certains éléments, dans certains dossiers, ont pu être confirmés au courant de l'enquête.

Usage excessif de la force?

Des menaces envoyées par la poste à la directrice du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, Édith Cloutier, ont fait état du climat social tendu en 2015.

Sur une autre coupure, on y voit "Vive la police, bravo aux policiers de Val-d'Or, une belle victoire contre les sales Indiens qui polluent Val-d'Or" , résume le sergent-détective Carl Thériault.

Dans un autre dossier, le procureur de la commission a également questionné l'usage de la force par des policiers ayant causé une fracture à une dame âgée d'une soixantaine d'années.

Les policiers avaient été appelés à intervenir dans le cadre d'un conflit de couple. La dame aurait gardé son calme et les policiers l'auraient maîtrisée par la force. L'expert en usage de la force a conclu qu'il n'y avait pas eu d'erreur de la part des policiers dans leur intervention.