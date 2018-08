Un texte de Marilyn Marceau

Le projet est toujours à l’étape d’élaboration, mais le maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, se dit très très optimiste de le voir se réaliser.

Le maire affirme ne pas pouvoir encore dévoiler le nom de l’organisme qui s’installerait dans les bâtiments pour des raisons de confidentialité. Notre grand défi était de trouver quelqu’un qui prendrait ces lieux-là , explique Yves Lévesque.

On va maintenir le musée, le but est de maintenir tout ce qui est patrimonial, le musée et le monastère , assure Yves Lévesque.

En 2019, les soeurs des Ursulines vont déménager dans une résidence pour personnes âgées qui sera construite sur le site de l’Adresse sur le fleuve. Les 190 soeurs des Carmélites, des Filles de Jésus et des Ursulines de Trois-Rivières ont décidé de déménager ensemble.

Jusqu’à 200 nouveaux emplois au centre-ville, selon le maire

Yves Lévesque affirme que 80 emplois qui se trouvent présentement à l‘extérieur de la région seraient transférés à Trois-Rivières et que jusqu’à 120 autres pourraient être créés. C’est une masse salariale potentielle de 15 millions par année , ajoute-t-il.

Ce sont des gens qui vont travailler au centre-ville, qui vont consommer au travail... Quand même, ramener 200 emplois au centre-ville, c’est énorme. Yves Lévesque, maire de Trois-Rivières

Innovation et développement économique (IDE) de Trois-Rivières va acheter les bâtiments des Ursulines et les louer à l’organisme de recherche scientifique.