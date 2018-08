Vers 17 h, les policiers ont reçu un appel concernant une voiture qui circulait sur la route en direction sud, à Saint-Marc-de-Figuery, et qui effectuait des manoeuvres dangereuses.

Quelques minutes plus tard, un policier en patrouille a localisé le véhicule et a tenté de l'intercepter. Le véhicule fautif, conduit par une homme, a poursuivi sa route et aurait effecuté une sortie de route à l'approche d'une courbe , indique Béatrice Dorsainville, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Le conducteur aurait pris la fuite à pied. Vers 18 h, les policiers, aidés du maître-chien, ont effectué des recherches et localisé le fuyard , un homme de 31 ans, ajoute-t-elle.

L'homme était interrogé au poste de police de Val-d'Or en soirée mardi.

Il pourrait faire face à de possibles accusations de fuite, de conduite dangereuse et de conduite durant une interdiction.