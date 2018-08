Avec les informations de Jean-Marc Belzile et Piel Côté

Le 20 mars dernier, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Luc Blanchette, annonçait que les non-résidents devraient maintenant utiliser les services d'une pourvoirie à droits exclusifs, d'une réserve faunique ou d'une zone d'exploitation contrôlée pour venir chasser au Québec.

La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, en partie en accord avec cette mesure, demandait des modifications.

L'organisation aurait souhaité que les non-résidents qui chassent avec des amis ou de la famille au Québec soient exclus de cette réglementation.

Luc Blanchette a toutefois confirmé récemment qu'il n'avait pas l'intention de revenir sur sa décision.

La présidente régionale de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, Nathalie Dallaire, déplore le fait qu'il n'ait pas suivi leurs recommandations malgré plusieurs discussions.

Les statistiques qu'on a, on parle d'environ 2700 permis non-résidents qui seraient accordés annuellement. C'est marginal, on parle environ de 1,5 % des permis qui sont accordés au Québec, mais c'est significatif pour le chasseur québécois de pouvoir accueillir amis et familles afin de pouvoir partager ce loisir ensemble , fait-elle valoir.

Écouté les doléances

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Luc Blanchette, assure avoir écouté les doléances de la Fédération en permettant à la famille rapprochée de pouvoir chasser ensemble sans problème.

La conclusion, ç'a été de dire, on va permettre tout de même un certain lien familial, donc père, mère, soeur, frère, grand-pères, etc... Tous ces gens pourront venir, alors on a fait ces compensations et visiblement ils ne sont pas encore satisfaits, alors que tous les intervenants fauniques le sont dans ce cas. Luc Blanchette, MFFP

C'est un règlement qu'on reporte d'année en année et moi, les choses qui traînent finissent par m'exaspérer, alors on l'a réglé et je suis très content qu'on l'ait réglé, parce qu'on favorise la chasse à l'orignal aux Québécois et aux gens de la région d'abord et avant tout , ajoute-t-il.

Le député d'Abitibi-Ouest, François Gendron, a quant à lui donné son appui à la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.