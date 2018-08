Un texte d'Émélie Rivard-Boudreau

Aussi maire de Drummondville, Alexandre Cusson était à Val-d'Or mardi et devait visiter Senneterre, avant de se diriger vers Chibougameau mercredi.

Alexandre Cusson espère que le prochain gouvernement saura trouver des solutions à une impasse fiscale à laquelle font face les Villes du Québec.

Cette impasse est notamment provoquée par l'ampleur du commerce en ligne, souligne-t-il. Les revenus municipaux sont basés sur le « bâti ». On taxe la valeur de l'immeuble. Ça fait en sorte que, s'il y a moins de commerces, ou que si les industries qui font appel aux manufacturiers intelligents occupent des moins grandes surfaces, ça a un impact.

Alexandre Cusson tient à mentionner que les municipalités ne veulent pas « plus d'argent ». Les municipalités veulent assurer le financement des services qu'elles rendent déjà à la population. On s'est dit que c'était un enjeu important , fait-il valoir.

Selon une étude commandée par l'UMQ, les municipalités du Québec subiront, ensemble, une baisse de revenus de 500 millions de dollars d'ici 2023.

Tel que revendiqué par l'UMQ, le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil, espère que les chefs des principaux partis politiques du Québec tiendront leur promesse de transférer des revenus issus de la taxe de vente du Québec (TVQ). Cela représenterait autour de 1,6 milliard de dollars.