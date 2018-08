Le véhicule coloré a rapidement attiré l'attention. Le PQ a fait appel à l’artiste multidisciplinaire de Drummondville Jean-René Douville Tessier.

« Jean-René a imaginé une image créative de tout ce qu’est le Québec, avec sa diversité, ses villes et ses villages. Et nous, nous serons une vitrine du talent québécois », a lancé Véronique Hivon, précisant que l'autobus est à l'image du parti.

La formation politique a aussi présenté ses 15 candidats confirmés dans les régions de Québec et de la Chaudière-Appalaches. Il n'en manque plus que trois.

Le parti de Jean-François Lisée est celui qui tarde le plus à annoncer ses candidats, comparativement à ses adversaires.

Jean-François Lisée et Véronique Hivon, entourés de leurs candidats Photo : Radio-Canada/Camille Simard

Toutefois, le chef affirme que son parti n'a aucune difficulté à recruter et que le PQ aura tous ses candidats comme prévu.

« Je suis très confiant que l’équipe de candidat, elle est excellente. On aura, 125 candidats, bien sûr. On est assez avancé, mais on n’a pas compté Véronique et moi, parce que nos investitures n’ont pas encore eu lieu », a-t-il dit en riant.

Il ne craint pas la disparition de son parti dans la région, comme le prédisent par les sondages.

3e lien

Jean-François Lisée estime que l'électorat de Québec va saisir le sens du slogan péquiste « sérieusement ».

Il cite en exemple la position de son parti sur le 3e lien. Une position plus sérieuse, selon lui, par rapport aux deux autres partis qui n'ont pas attendu l'étude d'opportunité.

« Nous, on est sérieux au Parti québécois. D’abord, on attend les études, et il n’y a rien qui sera construit coûte que coûte sous un gouvernement que je dirigerai avec Véronique », a-t-il souligné.