Plus de 2 millions de fidèles célèbrent depuis dimanche l'Aïd el-Adha, la plus grande fête de l'islam. Cette fête coïncide avec la fin du pèlerinage annuel à La Mecque, qu'évidemment tous les musulmans du monde ne peuvent pas faire, et encore moins les musulmans canadiens en raison des récentes tensions entre Ottawa et Riyad. Nombreux d'entre eux célèbrent donc loin du rassemblement religieux. C'était le cas en Alberta, notamment à Edmonton et à Calgary.