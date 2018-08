Un texte de Marie Maude Pontbriand

Fort d'une vingtaine d'années d'expérience dans la culture de la pomme, Lucie Fortin et Denis Maltais se sont lancés dans l'aventure du kiwi rustique il y a environ cinq ans.

Au départ, c'était pour se démarquer des neuf autres producteurs de pommes qui se trouvent entre le pont Pierre-Laporte et leur verger.

« On cherche toujours à se diversifier de nos voisins pomiculteurs et on est toujours à la recherche de fruits différents », explique la propriétaire du Verger de Tilly, situé à Saint-Antoine-de-Tilly.

Centaine de plants

La culture de la pêche n'a pas été un succès, mais le kiwi rustique semble bien s'acclimater à la région. La centaine de plants mis en terre il y a quelques années commencent à produire des quantités de fruits intéressantes, et ce malgré les dommages causés par un hiver particulièrement rigoureux l'an dernier.

Le verger en est à sa deuxième année de récoltes commerciales de kiwis.

« C'est une parcelle d'essai, on voulait voir ce que ça allait donner ici à Saint-Antoine et aussi la réception des gens face à un kiwi rustique qui est beaucoup plus petit que les kiwis que l'on connaît de la Nouvelle-Zélande. »

Le kiwi rustique pousse comme la vigne. Photo : Radio-Canada/MARIE MAUDE PONTBRIAND

Le Verger de Tilly cultive deux variétés de kiwis rustiques: le kolomikta et l'arguta. Les deux produisent des fruits verts et sans poils, plus petits que les kiwis auxquels les Québécois sont habitués.

Les fruits se cueillent fermes, mais se mangent quelques jours plus tard alors qu'ils ont ramollis. La proximité des pommes dans le garde-manger les aide d'ailleurs à mûrir plus vite. Ils peuvent également être conservés jusqu'à trois mois au réfrigérateur.

Au début, les clients n'étaient pas convaincus, explique Lucie Fortin. « La clientèle regardait ça du coin de l'oeil en disant c'est pas du kiwi c'est trop petit, ça n'a pas de poils, ce n'est pas si, ce n'est pas ça, mais après la première dégustation tout le monde achète un plat de kiwis rustiques. »

Après deux ans de mise en marché au Verger et au Marché public de Sainte-Foy, l'expérience est concluante, estime la propriétaire.

Il y a un très bel accueil de la clientèle qui revient chaque année. Lucie Fortin, propriétaire du Verger de Tilly

« Des kiwis et de pommes »

Après avoir dégusté le fruit pour la première fois, Solange Vallières n'a pas hésité à acheter un des rares casseaux toujours disponibles.

« Je suis incroyablement surprise parce que je n’avais jamais vu ce fruit-là, c'est plus petit, c'est miniature, mais ça goûte le kiwi, celui que j'ai goûté tout à l'heure était délicieux. Je m'imaginais faire des salades de fruits avec ça. »

Le couple est aussi propriétaire d'une microbrasserie qui produit des bières aux fruits. Depuis l'an dernier, ils ont développé une bière baptisée « Des kiwis et de pommes »... en l'honneur des deux fruits qui se côtoient si bien sur leur terrain.