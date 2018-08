La lettre, datée du 21 août, a pour objectif « d’avoir un débat des chefs en français, pas en traduction simultanée », explique Robert Melanson, président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, l’organisme chapeautant la lettre.

Il s’agit, selon lui, d’une question légale : On a le droit d’avoir un débat en français.

Les chefs ont le devoir d’être présents dans un débat de langue française , dit-il. S’ils ne veulent pas l’être, ça va démontrer les sentiments réels qu’ils ont à l’égard de la population francophone du Nouveau-Brunswick. C’est à eux à trouver des solutions. Ce n’est pas à Radio-Canada d'accommoder les chefs unilingues anglophones.