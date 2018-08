Un texte de Camille Gris Roy

« En amont, on avait préparé le terrain [comme les autres communautés francophones], mais ce qu’il y avait de particulier chez nous, c'est que c'était majoritairement une communauté métisse francophone », souligne Louis Allain, qui a été le premier directeur de l’établissement, jusqu’en 2007.

En 1993, l’école de Saint-Laurent offrait un programme régulier en anglais ainsi qu'un programme d’immersion française. Beaucoup de parents estimaient ne pas s’y reconnaître et craignaient de voir le français et la culture métisse perdre de leur vitalité.

Louis Allain se souvient cependant que l’idée d'un programme distinct, au début, ne plaisait pas à tous. « Ça divisait des familles et une communauté qui, évidemment, n'aime pas les changements – et surtout pas des changements d'ordre linguistique, mais aussi culturel. »

Louis Allain a été le premier directeur de l'école française de Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada/Fernand Detillieux

À la même époque, la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) était près de voir le jour. À Saint-Laurent comme dans d'autres communautés, les parents qui avaient droit à l'école française ont voté pour rejoindre cette nouvelle structure qui devait rassembler les écoles françaises de la province. L’École communautaire Aurèle-Lemoine (ECAL) devient donc, en 1994, l’une des écoles pionnières de la DSFM. Et peu à peu, elle prend sa place.

D'abord, il y a eu la présence du drapeau métis qui a été un premier signe d'affirmation. Ça peut paraître banal, mais il n’était pas question de faire flotter ça du côté de l'école anglaise, au début. Louis Allain, premier directeur de l'École communautaire Aurèle-Lemoine

« Par la suite, la programmation culturelle s'est beaucoup enrichie, et c'est bon parce que ça a un peu réveillé, tant du côté francophone qu'anglophone. Tout le monde en a profité. »

Une petite école

L’école, qui comptait l’an dernier autour de 70 élèves, joue aussi sur son caractère communautaire. Serge Carrière, qui en a été le directeur pendant huit ans jusqu’à cet été, se rappelle d'abord ses premières années en tant qu’enseignant.

« Au début, on avait un très petit personnel. Mais ce qui était vraiment important de l’approche [du directeur], c'est qu'il allait chercher les talents des enseignants, auxiliaires, et on avait ce qu'on appelait des “concentrations culturelles”, des options : chaque enseignant prenait un groupe d'élèves et on travaillait soit dans la musique, la cuisine, les sports, la menuiserie, etc. Ça a vraiment contribué à la culture familiale de l'école. »

Il estime que l'ECAL s’est établie comme référence, au-delà même de Saint-Laurent.

« On a eu des élèves d'aussi loin qu'Eriksdale, au nord, et Warren, au sud. Sur l'autoroute 6, on est la seule école francophone entre Winnipeg et Thompson. On ne se rend pas compte qu'il y a des familles francophones dans les autres communautés, et une fois qu'on a des services, les gens vont en profiter. »

Une école francophone dans une petite communauté, c’est souvent le centre névralgique de la francophonie, c'est un des rares endroits où tout se passe automatiquement en français. Serge Carrière, ancien directeur de l'École communautaire Aurèle-Lemoine

La garderie qui y est rattachée, Les Petits Dorés, a aussi joué un rôle important, ajoute-t-il. « Ça appuie les jeunes familles de faire le choix de vivre en français. »

La cohabitation

Pendant longtemps, à la suite de la création de la DSFM, les élèves de l’ECAL ont partagé les locaux de l'école anglaise avant d'avoir leur propre bâtiment, inauguré en 2010. Louis Allain se rappelle cette cohabitation. « Il y a eu un peu d'adversité au début, mais par la suite, on a pu s'apprivoiser les uns les autres, et je pense que ce qui s'est développé, c'est une certaine fraternité, c'est des ponts qu'on a construits. »

« Par la suite, eux aussi ont commencé à faire flotter le drapeau métis et se sont affichés avec fierté. »

Serge Carrière a été enseignant puis directeur à l'École communautaire Aurèle-Lemoine. Photo : Radio-Canada/Fernand Detillieux

Serge Carrière pense que l'attente de nouveaux locaux en aura valu la peine. « Il y avait une vision vraiment bien élaborée et on voulait s'assurer d'avoir une école qui offre les services : on a notre salle polyvalente, un gymnase de très grande qualité, et c’est une place aussi où on peut offrir des activités en soirée, en dehors des heures scolaires. »

Toujours des défis

Vingt-cinq ans après sa mise sur pied, ces deux anciens directeurs espèrent voir l’école continuer de s’épanouir.

« Je pense que le fait même que l'école a été établie, c'est un grand geste de réconciliation, déclare Serge Carrière. On ne doit pas oublier l'importance du fait autochtone dans la DSFM. »

« L’école aussi est une place où on va préserver la langue mitchif, et ça, c'est un défi, constate-t-il. D'où l'importance que ce soit une école communautaire, pour faire en sorte que les jeunes aient accès à des aînés ou des gens qui vont parler en mitchif. »

À écouter : L’avenir du mitchif

« En milieu minoritaire, il ne faut jamais crier victoire, renchérit Louis Allain. Comme après chaque virage, il y a toujours un défi et dans les prochaines chicanes sur la route, il y aura des défis à relever. Je pense que cette école est née un peu dans ce genre de tumulte, mais elle va poursuivre avec la même intention ce projet, celui d'assurer la vitalité et la survie de la collectivité. »