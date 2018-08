À deux jours du lancement officiel de la campagne électorale, le Parti vert passe à l'attaque. Dans leur autocar de campagne, les libéraux lancent deux nouvelles promesses : offrir des cours de langue et maintenir le moratoire sur la fracturation hydraulique. Et les progressistes-conservateurs promettent d'être plus flexibles sur la ligne de parti. Voici un résumé du jour.