Un texte de Joane Bérubé



La Ville de Matane a autorisé hier le dépôt d’une demande de certificat d’autorisation des travaux au ministère de l’Environnement.

Les travaux seraient prévus pour l’automne 2019, en raison notamment des contraintes environnementales, explique le maire de Matane, Jérôme Landry.

Les murs de roches de la marina de Matane Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

Démarrer les travaux au printemps serait difficile parce que les délais seraient beaucoup trop courts, précise le maire, notamment à cause d’une crue des eaux rapidement suivie de la montaison des saumons. « Il faut se donner au moins un délai de sept ou huit semaines et on pense que le ministère de l’Environnement va être beaucoup plus réceptif pour des travaux à l’automne » , ajoute M. Landry.

Les appels d’offres pour les travaux devraient donc être publiés à l’été 2019.

Les plans et devis, réalisés par la firme Sigma+, prévoient un enrochement plutôt que des murs berlinois, ce qui devrait abaisser la facture. Avec le dragage, la facture de l’ensemble du projet est maintenant estimée à un peu plus de trois millions de dollars.

La Ville entamera des démarches, notamment dans le cadre de la Stratégie maritime du gouvernement du Québec ainsi qu'auprès du gouvernement fédéral, afin d’obtenir de l’aide pour financer ces travaux.

Une attente de plusieurs années

Le Club de yacht attend depuis plusieurs années la réalisation de ces travaux.

Murs de gabions de la marina de Matane Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

En raison de l’ensablement, certains bateaux ne peuvent plus sortir ni entrer dans la marina lorsque la marée est trop basse. Le mur de gabions aurait déjà dû être refait il y a déjà plus d’une dizaine d’années.

Ce mur, où sont ancrés les quais, est maintenant littéralement en train de s’écrouler.

On le voit chaque printemps, chaque automne, lorsqu’on remise des quais ou qu’on les réinstalle. C’est vraiment d’un délabrement incroyable. Jérôme Landry, maire de Matane

Propriétaires depuis l’an dernier de nouveaux pontons et quais flottants, le Club ne peut d’ailleurs pas les utiliser en raison de l’état des installations actuelles. Les nouvelles structures présentement entreposées.

Le commodore du Club de yacht de Matane, Steven Grant, admet qu’il aurait bien aimé que cela puisse se faire plus rapidement.

Il se dit néanmoins satisfait de la progression du dossier. On va être capable de faire notre saison 2019, installer nos vieux quais à l’eau et essayer de rapailler ça un peu pour faire un bout de saison et à la fin d’août, sortir nos quais et leur laisser la place pour les travaux.

Marina de Matane Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

Rénovée, la marina offrira 24 nouvelles places et le niveau à l’entrée de la marina sera supérieur de 2,1 mètres sous le niveau zéro de la marée. Il y aura toujours un 7 ou 8 pieds d’eau même à marée basse. Il n’y aura plus de problème pour entrer et sortir , précise Steven Grant.

Malgré sa désuétude, la marina de Matane est plus populaire que jamais. Cette année, le commodore du club estime l’augmentation de la clientèle à 15 % comparativement à la moyenne annuelle de 250 nuitées.

La pêche au bar rayé, au maquereau, à la morue attire de plus en plus d’amateurs. Près d’une quinzaine d’amateurs de pêche sportive ont d’ailleurs choisi cet été d’ancrer leur bateau à la marina plutôt qu’au quai commercial.