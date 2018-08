Un texte de Brigitte Dubé avec les informations de Pierre Cotton



L’équipe compte cinq députés sortants, soit Pascal Bérubé (Matane-Matapédia), Harold Lebel (Rimouski), Sylvain Roy (Bonaventure), Lorraine Richard (Duplessis) et Martin Ouellet (René Lévesque).

Elle comporte trois nouvelles recrues, soit Vincent Couture (Rivière-du-Loup-Témiscouata), Méganne Perry Mélançon (Gaspé) et Joël Arseneau (Îles-de-la-Madeleine).

Lorraine Richard et Joël Arseneau ont dévoilé leur plateforme respective dans leur circonscription.

Selon Pascal Bérubé, il importait de présenter l’équipe pour démontrer sa force de frappe dans l’Est-du-Québec.

On est une famille, on mène les mêmes batailles. C’est cette force-là qui va se déployer. Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia

Le traversier FA Gauthier au quai de Godbout. Les députés ont voulu mettre en évidence les liens qui relient la rive nord et la rive sud du fleuve. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoie Mageau

Selon le député, le PQ n’a pas peur de la Coalition avenir Québec (CAQ), même si les sondages mettent de la pression sur les autres partis au Québec. Il y a trois circonscriptions où la CAQ ne réussit pas à trouver de candidats : dans Gaspé, dans Matane-Matapédia et aux Îles, a-t-il précisé. Ça démontre qu’il n’y a pas d’enracinement dans la région.

Quant à Harold Lebel, il a martelé que les libéraux devront défendre leur bilan. Il est catastrophique, a-t-il indiqué. Le Parti libéral est un parti centralisateur, pas un parti des régions.

L’équipe a ciblé des dossiers régionaux communs, négligés ou boudés, selon elle, par les libéraux et la CAQ. On citait par exemple la faune, la chasse, les transports, l’éolien, la santé, la culture et le tourisme.

La CAQ ne veut pas du projet éolien Apuiat, a déploré Martin Ouellet. C’est impensable de ne pas réaliser ce projet. C’est important pour nos neuf communautés innues et pour tout le travail que ça va donner.

Une éolienne Photo : Radio-Canada/Brigitte Dubé

Martin Ouellet a aussi voulu mettre en évidence « l’interconnectivité » entre la rive nord et la rive sud et l’importance de prolonger la route 138, dont dépend l’avenir économique de la Côte-Nord, a-t-il indiqué.

Quant à la candidate dans Gaspé, Méganne Perry Mélançon, elle a mentionné que le dossier prioritaire pour la pointe de la Gaspésie était le transport. Le chemin de fer est à l’abandon, a-t-elle soulevé. Il faut agir pour rendre le transport aérien plus accessible. On parlait d’un prix plancher pour permettre une saine concurrence. Le réseau routier aussi est en piteux état. Il faut s’y attaquer le plus rapidement possible.

Par ailleurs, les candidats ont rappelé que la santé est au cœur de leurs préoccupations. Ils promettent de recentraliser les décisions, de revoir les structures, comme les laboratoires fermés. Le PQ promet d'injecter un milliard de dollars sur quatre ans pour les soins à domicile.