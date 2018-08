Julian Menezes s’est fait balader dans la ville pendant qu’il était menotté à l’arrière d’un véhicule de patrouille, avant d’être abandonné loin de sa résidence. D'origine sud-asiatique, il dit s'être fait abreuver d’injures racistes par les deux officiers.

Âgé de 36 ans, M. Menezes a indiqué au cours d’une conférence de presse qu’il était soulagé que cette affaire de profilage racial et de recours à une force excessive soit derrière lui. Il a toutefois affirmé que cette histoire avait modifié sa perception des forces de l’ordre.

« J’essaie de relativiser l’événement et de me dire que ça m’est arrivé, mais que ce n’est pas représentatif [du comportement] de tous les policiers », a-t-il déclaré. « Mais, je me méfie, je suis suspicieux. J’essaie d’éviter la police autant que possible. »

M. Menezes s’est également dit déçu que la Ville de Montréal n’ait pas considéré l’application de mesures pour contrer ce qu’il qualifie de discrimination systémique. « Je croyais être un citoyen à part entière et égal [aux autres devant la loi] », a-t-il soutenu. « Ils vous privent de votre citoyenneté et vous font sentir que vous n’appartenez pas à cette communauté. »

L’ombre du Matricule 728

Stéfanie Trudeau, connue sous le surnom de « Matricule 728 », était impliquée dans cette histoire d'abus policier. Mme Trudeau, qui a quitté la police, s’est fait connaître de l’ensemble du Québec à peu près à la même période pour des comportements excessifs captés sur vidéo. Elle a aussi été trouvée coupable de cinq infractions au Code de déontologie policière dans l'affaire de M. Menezes.

Ce dernier a indiqué qu’il avait été arrêté et détenu pour avoir défendu un cycliste qui se faisait intimider par la police au cours d’une arrestation. Il soutient avoir été menotté et placé à bord d'une voiture de patrouille sans ceinture de sécurité. Le policier au volant de la voiture conduisait avec brusquerie, et le visage de M. Menezes frappait la plaque de plexiglas séparant les détenus des policiers dans la voiture.

L'homme a finalement été déposé dans le stationnement d’un Tim Hortons à l’autre bout de la ville, sans argent et avec une contravention de 146 $ en prime.

La Commission des droits et libertés du Québec a donné raison à M. Menezes en lui accordant initialement un montant de 40 000 $ en 2017. L’administration montréalaise a toutefois contesté le montant du dédommagement à lui verser. Une entente est finalement intervenue en juin dernier sans que la Ville ait à reconnaître sa responsabilité dans l’incident.

L’entente ne comprend pas non plus d’excuses, ce que M. Menezes aurait apprécié.« C’est une étape importante dans le processus de dédommagement, a-t-il indiqué. C’est l’aveu d’une mauvaise action et c’est la seule façon d’aller de l’avant pour affirmer qu’il y a des choses qui se produisent auxquelles nous devons remédier. »

Le directeur général du Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR), Fo Niemi, estime que les changements doivent venir du sommet de la pyramide, soit du chef du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ou de la mairesse de Montréal. « Une excuse n’entraîne aucune responsabilité, une excuse est l’aveu du fait qu’un citoyen n’a pas été traité correctement », a avancé M. Niemi.