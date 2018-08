L'innovation de Frank, c'est qu'il est instrumenté avec des capteurs au niveau du cou qui mesurent le mouvement et qui permettent de donner une rétroaction aux gens lorsqu'ils font les manœuvres , résume le professeur à l'Université de Sherbrooke Patrick Boissy.

Patrick Boissy, professeur et chercheur à l'Université de Sherbrooke, parle de Frank, un mannequin intelligent développé à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada

Le mannequin intelligent est le fruit du travail de quatre chercheurs du CIUSS de l'Estrie-CHUS et de l'Université de Sherbrooke durant un an.

Vous avez probablement vu les premiers répondants s'entraîner avec Frank dans une voiture accidentée, carrément à travers le pare-brise, illustre l’ingénieur biomédical du CIUSSS, Mathieu Hamel. On est capable de le placer dans toutes ces positions-là et on est capable de mesurer finalement les mouvements avec beaucoup, beaucoup de précision.

Frank est fait de silicone et son armature est en acier. Il a déjà été testé avec succès par les pompiers, policiers et ambulanciers de Sherbrooke.

Un besoin

Ingénieure et médecin, Karina Lebel explique que Frank répond à un besoin. S'exercer sur un humain ou un patient standardisé n’est pas comme s'exercer sur un patient inconscient.

Vraiment, ce besoin était là. On le sentait de plus en plus lorsqu'on se promenait sur le terrain pour faire différents projets de recherche. De là est né Frank , explique-t-elle.

Frank en pleine action. Photo : Image fournie

Déjà, Frank rayonne au-delà de Sherbrooke. Il a même effectué une visite appréciée au dernier Grand Prix de Formule 1 de Montréal.

Il y a eu des changements au niveau de l'environnement pour faire la désincarcération des pilotes et on a pu, avec des intervenants, tester avec Frank les meilleures pratiques pour sortir les pilotes dans ces conditions , explique M. Boissy.

Une demande de brevet a été soumise par les ingénieurs chercheurs au nom de l'Université de Sherbrooke. Puis, ce sera la commercialisation de Frank et la naissance d’autres mannequin, eux aussi capables d’aider à la formation des secouristes.

Avec les informations de Jean Arel