Il retrouvera dans sa nouvelle équipe le botteur Steven Hauschka qui est aussi un ancien des Seahawks.

Jon Ryan a écrit un long message d’au revoir aux Seahawks et à leurs supporters sur les réseaux sociaux lundi matin.

Je n’aurais jamais voulu que ce jour arrive, mais je savais qu’il arriverait Jon Ryan, ancien joueur des Seahawks

Jon Ryan était l'un des joueurs les plus populaires des Seahawks, à cause de son talent de botteur et de sa personnalité en dehors du terrain.

Mais son temps au sein de l’équipe a été compté à partir du moment où Michael Dickson a été sélectionné lors de la cinquième ronde du dernier repêchage de cette année.

Jon Ryan a joué pour trois principaux entraîneurs à Seattle, dont Mike Holmgren en 2008, Jim Mora en 2009 et ses huit dernières saisons avec Pete Carroll.

Il s’est fait remarquer pour avoir lancé une passe de touché sur un jeu truqué en éliminatoires lors du match de championnat 2014 de la NFL, ce qui a aidé Seattle à atteindre son deuxième Super Bowl de suite.

« Reconnaissant pour toujours »

Dans son message, Jon Ryan a eu quelques mots pour les supporters de Seattle.

« Vous avez accueilli un Canadien roux à la peau pâle avec un trouble de la parole et vous l’avez fait se sentir comme une superstar », a-t-il écrit. « Je serai reconnaissant pour toujours. »

Jon Ryan avait signé avec Seattle en 2008, après deux saisons avec les Packers de Green Bay. Il a commencé sa carrière professionnelle avec les Blue Bombers de Winnipeg de la Ligue canadienne de football en 2004.

Le botteur a été une étoile de la LCF en 2005. Il a aussi remporté un ring du Super Bowl avec Seattle après la victoire de 43-8 de l’équipe face à Denver le 2 février 2014.

Jon Ryan est donc devenu le premier joueur saskatchewanais à remporter un titre au Super Bowl.