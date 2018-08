Avec les informations d'Émélie Rivard-Boudreau

Une campagne a été lancée ce matin afin de solliciter les jeunes, les familles, les employeurs et les intervenants sportifs et culturels à encourager et valoriser la réussite et la persévérance scolaire chez les jeunes.

Plusieurs outils de sensibilisation seront présentés tout au long de l'année.

Il y a le cahier de la rentrée qui va être publié dès mardi, qui fait vraiment ressortir des gestes, des bons réflexes à adopter pour favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il puisse devenir un outil de référence, qu'on l'affiche dans nos milieux, parce que c'est un bon aide-mémoire. En plus du cahier, il y a une capsule vidéo d'environ 45 secondes, qui est très émouvante et qui va circuler sur les médias sociaux, pour lancer la rentrée scolaire 2018 , explique Mélanie Racette, présidente de l'Équipe Vallée-de-l'Or sur la persévérance scolaire.

Mélanie Racette, présidente de l'Équipe Vallée-de-l'Or sur la persévérance scolaire Photo : Radio-Canada/Émélie Rivard-Boudreau

Très ému lors de son allocution, le président de la Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois, Gaétan Gilbert, a souligné que l'éducation lui tenait à coeur, mais que cette cause est parfois difficile à défendre.

On souhaite que l'éducation soit une priorité pour la société. On sait que c'est le moteur du développement social et économique et qu'on arrête d'en faire un enjeu politique. C'est un combat qui est très difficile, dit-il, la voix vibrante. C'est toujours remis en question. "Qu'est-ce qu'on doit faire?" "Est-ce qu'on doit avoir des élus?"... Alors que l'élément primordial pour le développement d'une société, c'est l'éducation.