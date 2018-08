Le trio de La soirée est (encore) jeune, soit Jean-Philippe Wauthier, Jean-Sébastien Girard et Olivier Niquet, dévoilera le nom du quatrième animateur dès la première émission de la saison ce samedi. Membre de l’équipe depuis le début, Fred Savard avait annoncé son départ le printemps dernier.

Olivier Niquet, Jean-Philippe Wauthier et Jean-Sébastien Girard Photo : Radio-Canada

Le vendredi soir à 19 h, Matthieu Dugal animera Moteur de recherche, une émission sur les nouvelles technologies, la science, l’environnement et la santé. Puis à 20 h, ce sera Faites du bruit, une émission pilotée par Nicolas Ouellet et son équipe. Ceux-ci préparent « plein de surprises, notamment un nouveau son, de nouveaux collaborateurs et plein d'histoires qui vous feront vibrer », peut-on lire sur leur page Facebook.

Deux nouveautés se suivront aussi le dimanche. À 14 h, Le goût des autres, animée par Francis Reddy, parlera du parcours de gens d’ici et d’ailleurs, qu’ils viennent du monde de l’alimentation ou non.

À 15 h, Karyne Lefebvre et ses collaborateurs, Catherine Trudeau, Mélissa Mollen-Dupuis et Thomas Leblanc, seront autour de la table de Pas tous en même temps. Chaque semaine, ils se pencheront sur des sujets et des événements d’actualité culturelle et réfléchiront sur les enjeux de société qui y sont liés.

Les grands entretiens de Stéphan Bureau proposeront chaque samedi à 13 h des rencontres d’une heure avec des personnalités publiques issues autant de la sphère politique que des domaines culturel, économique, sportif ou scientifique. René Homier-Roy et son émission Culture club seront de retour le 25 août dans une nouvelle case horaire, le samedi de 14 h à 16 h.

Cet automne marquera aussi le retour des Grandes séries à 21 h. Le documentaire en quatre épisodes consacré à la maladie d’Alzheimer, Fais ce qui est le mieux pour moi, de Marie-France Bazzo, débutera la saison. Par la suite, L’appel du Nord, un documentaire de Danny Brown avec Karina Marceau, parlera du Grand Nord canadien.