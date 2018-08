Un texte de Camille Laventure

Un sac de couchage fait de matériaux recyclés

Les duvets à base de matériaux recyclés permettent de fabriquer des sacs de couchage qui vous protègent des températures allant jusqu’à environ -9 °C. Ce n’est pas suffisant pour du camping quatre saisons, bien sûr, mais pour vos vacances du printemps à l’automne, c’est bien assez! De plus, le prix d’un sac de couchage rembourré de duvet écologique se rapproche beaucoup, voire égalise, celui des sacs faits entièrement de matériaux neufs.

En plus des sacs de couchage, de nombreux accessoires de camping et de plein air sont composés en partie ou entièrement de matériaux recyclés ou compostables. Vous trouverez facilement cordes, attaches variées, vêtements et équipements écologiques en tous genres dans les boutiques sportives!

De la vaisselle durable

La vaisselle de plastique, c’est terminé! De nombreuses solutions de rechange nettement plus écologiques sont offertes sur le marché. Vous pouvez simplement décider de choisir la vaisselle de carton jetable, quoique celle-ci s’avère moins pratique si vous avez peu d’espace, ou acheter de la vaisselle recyclable ou même compostable. Ces deux dernières options sont peu coûteuses, et vous permettent d’apporter seulement le nombre d’ustensiles et de contenants dont vous aurez besoin.

Des bûches écologiques

Certaines marques sont plus intéressantes que d’autres, selon les besoins que vous avez, mais les bûches écologiques sont généralement très efficaces (chaleur et durabilité), en plus d’être peu coûteuses. Lorsqu’elles sont comparées aux bûches traditionnelles, elles se révèlent être beaucoup moins polluantes, car elles sont composées de bois recyclé et moins de particules de bois en sont libérées dans l’air pendant leur combustion. Elles gagnent aussi des points sur le plan du rangement, car elles nécessitent peu d’espace grâce à leur forme régulière.

Des cosmétiques naturels

Un grand nombre de produits que vous utilisez sur votre peau se retrouveront directement dans la nappe phréatique si vous vous baignez dans les lacs et rivières ou que vous prenez une douche dans la nature. De la crème solaire au baume à lèvres, en passant par l’après-soleil, le savon et tous les types de lotions hydratantes, c’est presque 100 % des produits se trouvant dans votre armoire à cosmétiques qui peuvent être dénichés en pharmacie – ou fabriqués maison! – dans leur version écologique, biologique, biodégradable ou naturelle, tout en étant aussi performante.

L'unique exception à cette règle est le chasse-moustiques. Les experts affirment que seuls les insectifuges à base de DEET sont réellement efficaces pendant plusieurs heures. Si vous décidez de vous tourner vers des solutions naturelles ou biologiques à base de citronnelle ou d’eucalyptus, il vous faudra en appliquer toutes les heures.

