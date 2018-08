Albert Saba, Kieran MacKenzie, Helmi Charif et Lillian Kruzsely sont tous francophones, ou à tout le moins capables de soutenir une conversation en français.

Les enjeux auxquels font face les francophones à Windsor

Albert Saba est candidat dans le quartier 7 Photo : Radio-Canada/Marie-Hélène Ratel

M. Saba se présente dans le circonscription 7 où il habite avec sa famille. Selon lui, le français est un enjeu important pour la municipalité, parce que les francophones ont été laissés de côté à Windsor. Il ajoute que le maire de Windsor Drew Dilkens s'est prononcé contre les services en français il y a quelques années, alors que nous savons que ce pays et cette ville comprennent deux langues officielles.

Windsor a été créé par des francophones, mais si quelqu'un va chercher n'importe quel service, il n'en trouvera pas un seul qui est en français, même les sites web sont tous en anglais Albert Saba, candidat à l'élection municipale de Windsor

M. MacKenzie, qui se présente dans le quartier 9, dit partager ce sentiment: Nous n'avons pas assez de services en français, tandis que la ville a une proportion plus élevée de francophones que les autres villes ontariennes.

Kieran MacKenzie se présente pour être élu au conseil municipal en tant que représentant du quartier 9. Photo : Radio-Canada/Floriane Bonneville

Pour sa part, M. Charif affirme que l'éducation en français est le plus gros problème qui touche les francophones. Le candidat dans la circonscription 3 de Windsor dit aussi qu'il est prêt à écouter les problèmes des francophones, quels qu'ils soient.

Un héritage francophone et francophile varié

Même s'ils ne sont pas nécessairement Franco-Ontariens, les trois candidats ont un héritage francophone.

M. Saba a grandi au Burundi, un pays où la première langue est le français. Je suis un francophone de souche, et ça me fait plaisir de représenter les francophones de la Ville de Windsor.

Mes parents voulaient s'assurer que ma soeur et moi devenions bilingues , dit le candidat de la circonscription 9. M. MacKenzie a un héritage à la fois franco-ontarien et québécois. Ses parents sont des anglophones de Montréal, mais ses grands-parents étaient francophones.

Pour terminer, le Liban est le pays natal de M. Charif, qui a poursuivi toutes ses études en français jusqu'à ses 18 ans. C'est la deuxième langue officielle là-bas le français; j'aime beaucoup cette langue et je veux la pratiquer.

Un engagement communautaire

Tous les trois candidats ont mentionné vouloir siéger au conseil municipal afin de représenter la communauté de leurs quartiers, et spécialement la communauté francophone.

Selon MM. Saba et MacKenzie, les inondations doivent être contrôlées et représentent un enjeu principal. M. Saba ajoute aux enjeux principaux le piètre état des rues et des panneaux de signalisation.

Mon mot préféré en français est communauté , dit M. Saba, parce que nous sommes le produit de la communauté, des gens avec qui nous interagissons.

Quant à lui, M. MacKenzie préfère le mot francophone dans la langue française. J'aime la façon dont on prononce la lettre "r" en français, et le mot francophonie me ramène à mon expérience quand j'étais jeune. On parlait beaucoup de notre héritage francophone et du patrimoine.

Mon mot préféré en français? demande M. Charif. C'est amour : aimer les gens, servir la communauté.

Radio-Canada n'a malheureusement pas été en mesure d'effectuer une entrevue avec Mme Kruzsely avant la publication de cet article.