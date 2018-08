Un texte de Vincent Maisonneuve et Nathalie Lemieux

Historiquement, en politique québécoise, on qualifie de « belle-mère » un ancien chef de parti qui critique publiquement son successeur. Depuis un demi-siècle, cela s’était surtout manifesté dans les rangs péquistes.

À titre d’exemple, prenons uniquement la campagne électorale de 2012. Pauline Marois était alors à la tête du PQ :

Avant les élections, Bernard Landry a critiqué la stratégie de Pauline Marois.

Pendant la campagne, Jacques Parizeau a préféré soutenir Jean-Martin Aussant et Option nationale, au lieu d’appuyer le PQ.

Après les élections, quand le gouvernement Marois a présenté sa Charte des valeurs, Jacques Parizeau, Lucien Bouchard et Bernard Landry sont tour à tour sortis publiquement pour en critiquer le contenu.

Et dans les rangs libéraux?

Du côté des libéraux, Jean Lesage, Robert Bourassa, Claude Ryan et Daniel Johnson fils ont tous respecté un devoir de réserve.

Et si quelqu’un connaît bien l’effet potentiellement dévastateur que peuvent avoir les commentaires d’un ancien chef, c’est bien Jean Charest.

En 2003, M. Charest avait brandi, en plein débat, une déclaration de Jacques Parizeau faite quelques heures plus tôt sur l’argent et le vote ethnique. Une manoeuvre qui avait complètement déstabilisé et hanté le reste de la campagne de Bernard Landry.