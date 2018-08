Selon la présidente de Golf Canada, Leslie Dunning, la Saskatchewan est un très bon endroit pour accueillir l’événement, notamment en raison des étés plutôt chauds. Mme Dunning estime également que l’implication des amateurs de golf démontre que l’intérêt pour ce sport est important dans la province.

« Il y a beaucoup de golfeurs en Saskatchewan, beaucoup de clubs de golf et beaucoup de femmes qui jouent. Je pense que 30 % des golfeurs en Saskatchewan sont des femmes », a-t-elle fait valoir en entrevue à l’émission Point du jour, mardi matin.

Elle est aussi d’avis que l’image projetée par certaines golfeuses, comme Brooke Henderson, a également ravivé l’intérêt des jeunes filles pour ce sport.

« Le but de Golf Canada est d’augmenter le nombre de golfeurs [au pays], c’est mon but. Et nous avons cinq ans pour le faire », soutient-elle.

Des conférences sur le leadership féminin

Parallèlement au tournoi se tient le Sommet des femmes d’influence, une autre première cette année. L'objectif de cette rencontre est de mettre en valeur des femmes qui font une différence dans leur milieu de travail ou leur communauté. L’événement comprend des activités de réseautage et des conférences rassemblant des femmes d’influence de plusieurs milieux comme la médaillée olympique saskatchewanaise Hayley Wickenheiser ou la coprésentatrice de Sportsnet Central, Evanka Osmak.

« Nous désirons avoir une semaine pleine d’activités, et [cet événement] est une bonne occasion pour les femmes de Regina et de la Saskatchewan d’être ensemble », estime la présidente de Golf Canada.

Une bourse totale de 2,25 millions $

Quelques golfeuses professionnelles se joindront, mercredi, à des amatrices lors du tournoi compétitif Pro-Am. Et c’est jeudi que les joueuses de la LPGA fouleront la pelouse du Wascana Country Club pour le départ du tournoi officiel.

L’Omnium féminin Canadien Pacifique, créé en 1973, remet l’une des bourses les plus élevées de la LPGA, soit 2,25 millions de dollars répartis entre toutes les participantes, dont un montant de 337 500 $ destiné à la championne.

Le Wascana Country Club avait proposé sa candidature pour accueillir ce championnat pour la première fois en 2014.