Les deux politiciens se sont adressés aux médias, à Prince George, en fin de matinée, avant de se rendre dans le secteur de Burns Lake.

La nouvelle norme

John Horgan indique que les forêts de la Colombie-Britannique sont « exceptionnellement sèches ».

« Je ne veux accuser personne, mais à travers les décennies, nous n’avons pas bien nettoyé nos forêts, dit-il. Il y a trop de carburant pour les feux qui est laissé derrière et nous devons nous attaquer à cela. »

Le premier ministre se dit inquiet que les feux de forêt qui ravagent la province soient devenus la nouvelle norme. La situation actuelle témoigne, selon lui, des « ravages des changements climatiques ».

Après les incendies historiques de l’été 2017, un rapport contenant 108 recommandations a été présenté à la province, le 10 mai dernier. Les auteurs du document ont, entre autres, souligné l’importance de la communication avec les Premières Nations.

Selon John Horgan, le gouvernement a répondu à environ la moitié de ces recommandations, mais certaines mesures n’ont pas eu le succès espéré.

Dans certains secteurs où nous croyions avoir amélioré la communication entre les districts régionaux, les communautés autochtones et le gouvernement provincial, les gens sont revenus aux pratiques qu’ils comprennent et qu’ils connaissent depuis longtemps, plutôt que d’utiliser les nouvelles techniques suggérées dans le rapport. John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique

Le premier ministre affirme que son gouvernement a été obligé de suspendre l’étude du rapport, afin de se concentrer sur la lutte contre les feux de forêt. « Dès que la pluie arrive, nous allons nous préparer pour l’an prochain », affirme John Horgan.

Dépassement budgétaire

Comme en 2017, les dépenses du Service de lutte contre les incendies de la Colombie-Britannique ont dépassé le montant prévu dans le budget provincial cet été. Une situation qui se répète année après année, selon John Horgan.

« Manifestement, la façon traditionnelle d’établir les budgets pour la saison des feux est risible, affirme-t-il. Ce n’est pas quelque chose qui est nouveau cette année, cela dure depuis 30 ans. On établit un montant , on l'écrit dans les livres et on espère que tout ira pour le mieux. »

Le premier ministre assure toutefois que, peu importe les sommes prévues au budget, des fonds sont disponibles pour répondre aux besoins.