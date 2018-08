Selon le Service de police d’Arroyo Grande, Nathan George Rieger a été arrêté le 10 août.

Il a été pasteur de l'église Winnipeg Centre Vineyard, rue Main. L’organisation religieuse a dit, mardi, qu'il avait démissionné de son poste après y avoir travaillé pendant 19 ans.

L’église, qui s'occupe régulièrement des personnes vulnérables du quartier North End et du centre-ville, dit qu’elle n'était « pas préparée pour cette nouvelle qui a été annoncée à la congrégation dimanche dernier ».

« Nous souhaitons aller au-delà des défis posés par cet incident et espérons que l'impact que nous avons sur notre communauté se poursuivra. Notre engagement envers le bien-être social et spirituel de notre paroisse et de la communauté environnante continuera de se développer », pouvait-on lire dans un communiqué de l'église.

Une rencontre de soutien, de discussion et de prière pour les membres de la communauté aura lieu, mardi soir, à l’église de la rue Main.

Nathan George Rieger devrait comparaître le 23 août.