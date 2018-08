Grâce à ces fonds, les patrouilles de bénévoles de St. Boniface Street Links auront droit à six nouveaux vélos qui sont déjà en cours de fabrication par la coopérative Coop Vélo-Cité.

L'organisation Norwood Grove BIZ, qui représente environ 300 commerces, interviendra comme partenaire afin de recruter des bénévoles pour effectuer les patrouilles en vélo dans la ville.

Aucun individu, et aucune organisation ne peut mettre fin à l’itinérance, mais ensemble, nous pouvons y arriver. Marion Willis, directrice générale de St. Boniface Street Links

La directrice générale de St. Boniface Street Links, Marion Willis, indique que, grâce à ce financement et au partenariat, les patrouilles seront particulièrement actives durant les deux prochains mois. Elles établiront des contacts avec les personnes sans-abri pour comprendre les causes de leur situation et, à long terme, les loger et les mettre en relation avec les services appropriés.

Il y a une crise nationale des opioïdes et de la méthamphétamine, et Winnipeg en ressent les conséquences. Mathieu Allard, conseiller municipal de Saint-Boniface

D’après Mathieu Allard, il est important de prendre des mesures au sujet de l’itinérance au vu de ses liens avec les problèmes de santé mentale et de dépendances aux drogues.

St. Boniface Street Links a fêté ses deux ans d’existence, le 17 août dernier, et Mme Willis affirme qu’environ 250 individus ont pu, grâce aux services offerts par son organisme, trouver un logement.